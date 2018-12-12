80年代氣質女星回鍋小螢幕 現在長這樣

2018年12月12日 21:25 中時 洪秀瑛

蘇明明年近60，平時靠游泳養生。（大愛提供）

演員群及幕後人員。（大愛提供）

製作人王顯斌（左二起）與導演林博生。（大愛提供）

湘瑩飾演年輕版的本尊。（大愛提供）

80年代的氣質女星蘇明明今年58歲，她12日出席大愛電視明（13日）晚將播出的電視劇《早安 同學》記者會，她說自己還有幾年就可以領到老人證，這年紀通常演男女主角的媽媽，但這次新戲裡戲份多、台詞多，壓力大到眼睛爆血管，開拍前一度有辭演念頭。同劇演員加起來1700多歲，平均年紀超過70歲，「我在裡面算年輕的」。

她戲裡有5個小孩，戲外和導演老公萬仁有1個24歲兒子，剛從淡江教育系畢業，再過2個月要當兵，目前在捷運局打工。被問到孫鵬兒子孫安佐事件，她說和狄鶯僅有幾面之緣，「小孩（孫安佐）還年輕，走過這一段應該會成長，我從旁看，他們應該也是很注重小孩的教養」。

她說，「我們把生活過得簡單、樸實，兒子以前叛逆期，說話舉止若不禮貌會馬上糾正，我沒特別教，我還覺得自己沒教得很好，因為只有1個，如果有第2個小孩也許會教得更好」。她和導演萬仁結婚23年，坦言會鬥嘴也提過離婚，她把維繫長久婚姻和教養小孩都歸功於拍了大愛戲，「多拍慈濟的戲就會學很多，磨練自己的心智、洗滌心靈」，萬仁和近來發生性侵疑雲的鈕承澤熟識，他今在電話中不願多談。

《早安 同學》以楊招治生命故事為主幹，創設「三民銀髮福氣站」中長輩與志工們的故事為枝葉，傳達「人生七十才開始的真諦」。蘇明明飾演的女主角楊招治老師，她表示有聽證嚴法師的話，把「五十歲存壽量銀行」，尤其跟長輩一起拍戲非常愉快，佩服之餘也得到許多學習機會。

蘇明明非常感激製作人王顯斌與導演林博生，在她遲疑的階段給予高度激勵，製作人王顯斌表示，要找到年紀大，健康狀況足以負荷又有經驗的演員，真是難上加難，雖然選角不易，但是在第一時間就把蘇明明視為「不二人選」。當時遠在日本的蘇明明，基於以前和王顯斌製作人合作愉快經驗，馬上答應下來，沒想到回到台灣看到劇本，立刻又遲疑，原因是劇本的台詞數量太多。

蘇明明表示，在背劇本過程感到沮喪時，會想到楊招治老師做那麼多事情都不喊累，不為金錢也不會自己，更應該打起精神突破障礙詮釋招治老師。第一次承擔這麼重的角色，每一場都有與長輩輪流對戲，蘇明明笑說，「連梳妝師都鼓勵我，要像打電動一樣，對手來的就開打」，有一次沒有NG演完兩頁劇本，導演衝過來鼓勵她說「蘇明明，妳恢復了」。

拍攝過程中，蘇明明在與長輩相處中，想到了自己往生的母親，在記者會現場一度哽咽，難過自己工作忙碌，沒有辦法常常陪在母親身邊，看到福氣站的老菩薩，很開心看到他們有師兄姊的陪伴，過著簡單純樸的健康日子。 12月13日起，週一到週五大愛電視台、Yahoo TV、YouTube晚間8:00同步播出。

(中時 )