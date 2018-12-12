打假修法遭疑違「馬尼拉中介者責任原則」 政院：未傷害言論自由

2018年12月12日 21:27 中時 張理國

亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）今天發信給行政院長賴清德，要求撤回「數位通訊傳播法」草案，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院提出的「防制假訊息危害專案」修法，以及去年已送立法院審議的「數位通訊傳播法（草案）」，均遵守「馬尼拉中介者責任原則（Manila Principles on Intermediary Liability）」中最重要的精神，絕無信函所指有傷害言論自由情形。

AIC公開信表示，行政院曾於今年 12 月 11 日就「數位通訊傳播法」草案作出相關說明，而其內容在實質上及根本上，似已背離了行政院依循「馬尼拉中介者責任原則」所提出、並於 2017 年 11 月 26 日由行政院送至立法院審議的原草案版本所持的初衷，AIC 「慎重的關切」。

Kolas指出，行政院在這次為因應假訊息氾濫，決定不立專法，也未提案修「數位通訊傳播法」。此次提出「防制假訊息危害專案」中所提修法，以及去年已送立法院審議的「數位通訊傳播法（草案）」，均遵守「馬尼拉中介者責任原則（Manila Principles on Intermediary Liability）」中最重要的精神。根據該原則，假設違法言論出現在平台上，平台業者只有在有故意或過失的情況必須負責。而去年送進立法院審議的「數位通訊傳播法」草案的第16條規定，只有在平台業者收到權利人通知，或平台業者已經知道使用者在平台上的言論涉及侵權行為，即明知有違法行為，卻因故意或過失而沒有做出適當處置時，平台業者才需要對於使用者的侵權行為負有損害賠償責任。行政院去年向立法院提出的相關規範內容，皆符合馬尼拉中介者責任原則的基本精神。

Kolas表示，行政院明日提出的「防制假訊息危害專案」並無對「數通法」提出修正案，因此沒有撤回問題。至於已在立法院審議的數通法，基於行政、立法分權，行政院也尊重立法院審議結果。

Kolas指出，假訊息問題相當嚴重，政府不得不進行相關規範，政府須嚴正以對，以免影響國內社會治安，同時政府仍以言論自由為最高原則，防制假訊息危害的相關措施都以維護言論自由前提推行。

(中時 )