全球6大聖誕市集推薦！這個國家的洞穴市集太酷啦

2018年12月12日 22:08 中時 何書青

德國埃森的聖誕市集有約250個攤位，並有4萬5000顆燈泡閃耀佳節。（Booking.com提供）

Booking.com統計超過 27萬則各國旅客對「聖誕市集」的推薦，整理出全球6大聖誕市集，包括荷蘭法肯堡的神秘聖誕洞穴市集、義大利維皮泰諾的雪中市集、法國米魯斯的彩色市集、德國埃森有4萬5000顆燈泡在廣場閃爍的聖誕市集，還有美國密西根的歐風聖誕市集和全年無休的聖誕用品店，而到台北市商圈吃美食、逛市集也上榜。

荷蘭法肯堡 探索原始地下洞穴市集

荷蘭法肯堡的絲絨洞穴（Velve Cave）的聖誕市集今年已邁入第 21 個年頭，是歷年來規模最大的市集。原始風地下聖誕市集，讓旅客探索洞穴內精美的壁畫、雕像，以及令人驚豔的 18 世紀教堂，逛完聖誕市集後，還能參觀鄰近的法肯堡城堡（Castle Ruins）。

台灣台北商圈 兼具活力與佳節氛圍

台北市商圈近年聖誕節有越來越多聖誕市集，尤其是信義商圈有許多豐富的活動表演、美食、遊戲和國內外手工小吃，台北地標的101大樓外牆還曾以燈光打造出聖誕樹影像，吸引各個年齡層、各地旅客來此體驗佳節，而市集中也不乏許多知名品牌推出吸睛的燈光秀或是超大聖誕樹，供民眾拍照打卡。

德國埃森 千顆星星燈海閃耀中世紀廣場

位在德國西部的埃森，到了聖誕佳節時，整個城市就彷彿是一顆閃耀的寶石。埃森的聖誕市集共聚集了 250 個攤位，此外，還將有 4萬5000 顆燈泡閃爍在充滿中世紀氛圍的廣場中，在市集中不僅能找到手工皂、香氛、碗盤和地毯等別具風格的聖誕禮物，還能到享受中世紀美味與各式異國風味的美食。

義大利維皮泰諾 步入山上的童話雪中市集

義大利北邊的維皮泰諾，有著名的雪景和傳統甜點史多倫（stollen），維皮泰諾海拔約 1000 公尺，每到冬天便會搖身一變成為夢幻的童話王國，聖誕節來臨時，當地攤販將擺出新鮮現烤的麵包糕點，搭配現場燒柴的火爐，以及裝飾精美的聖誕樹作為裝飾，為來訪的旅客打造濃厚聖誕氛圍。

美國密西根 佳節氣氛全年無休的世界最大聖誕用品店

每到12月的第1週，美國密西根的弗蘭肯默斯聖誕市集，便會有攤販開始販售新鮮的栗子、手工聖誕裝飾，以及蘋果酒，農夫市集中各個攤販，會合力打造出具有歐式風情的聖誕市集。若趕不及聖誕市集的話，旅客也能到號稱全球最大、全年無休的聖誕用品專賣店「Bronner’s CHRISTmas Wonderland」挖寶。

法國米魯斯 跳脫傳統聖誕紅綠搭配的彩色市集

法國米魯斯的聖誕市集用各種繽紛的顏色歡度聖誕，因此被稱作色彩最豐富的聖誕市集。而當地有著歷史悠久的紡織工業，所以每年這個季節都會特別打造出各種聖誕節掛布，來圍繞市集內的 100 多個攤位；除了繽紛的布料妝點外，當地的工匠也會親手製作肥肝、薑餅和聖誕餅乾（Bredeles），等著旅客來有名的Réunion 廣場，在繽紛布置下品嘗各式美食。

(中時 )