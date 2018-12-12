金牌特務崇拜格雷總裁！ 泰隆艾格頓稱傑米道南「性感到爆」

2018年12月12日 21:30 中時 潘鈺楨

《羅賓漢崛起》背景為十字軍東征。（CatchPlay提供）

以《金牌特務》走紅的英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）的新作《羅賓漢崛起》（Robin Hood），談到片中精彩刺激場面，為了給觀眾耳目一新的羅賓漢，他不但苦習射箭技巧更努力健身，因為必須讓自己看起來很炫，他坦言：「我並不想演舊型的羅賓漢，但《羅賓漢崛起》有趣的是將這個角色做了風格融合，你會驚訝於一個傳頌八百年的英雄原來也能這麼酷。」

「在這部電影中，你看到的會是創新、又酷、又爽的羅賓漢，不但有精彩刺激的大場面，還有快馬追逐、箭雨四射的驚險打鬥動作，服裝更是炫到爆。」

對於首次以全新的角度詮釋傳奇英雄，泰隆艾格頓說：「導演很想為電影加入現代元素，我之前一直很擔心這點，但看到了那些不同的嘗試，不但片中幾乎沒有木搭棚、穿皮衣、場景剛硬冷酷，還自創了語言，這些都與原來的版本相差很多，卻完全無違和，雖然羅賓漢這個人物出現在工業革命前，但新的版本中全片隨處可見鋼鐵工業風格，大量的煙硝、爆破與鋼鐵武器等等，都為這部電影注入了全新的生命。」

對於與奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）合作，被譽為性感小鮮肉的泰隆艾格頓則謙虛說：「傑米福克斯才叫性感，他勤練健身、能歌、能寫又能導，能與他合作真的很棒，與其說他是演員，倒不如稱他為藝術家。」而至於與格雷總裁傑米道南（Jamie Donan）合作的感想，泰隆則逗趣地說：「你知道的，就是性感到爆炸。」

《羅賓漢崛起》講述年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。電影20日在台上映。

(中時 )