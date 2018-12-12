緣談心座談會 3位大師結善緣 淨耀法師與繼程法師、名家周澄話藝境

2018年12月12日 22:06 旺報 宋秉忠

「墨緣談心座談會」12日在中正紀念堂第三展廳舉行。(圖／姜小玲攝）

雙12的中正紀念堂第三展廳十分熱鬧，不是因為購物節，而是因為佛壇畫界三位大師──中國佛教會理事長、淨化社會文教基金會董事長淨耀法師與馬來西亞佛青總會宗教導師繼程法師、以及藝壇名家周澄難得「同框」，特邀國父紀念館館長梁永斐當主持人，舉辦「墨緣談心座談會」。

梁永斐首先表示，今天是自己第一次作主持，獻給了淨耀法師，他讚美淨耀法師無師自通，自成一格；而繼程法師字中有畫、畫中有字、字畫中有境，只用黑白二色表達出水墨技法，非常有禪意；周澄大師是奇才，書畫金石樣樣精絕。

至於大師們進入書畫領域的心路歷程。繼程法師表示，自己在大馬生長，大馬應是除了兩岸之外華文教育做得最好的國家，自己很幸運因祖輩不斷堅持不忘本，讓他能在小學6年均接受華文教育，而且學校要寫大小楷，並定期辦書法比賽，他不小心就拿了獎，啟發了對書法的興趣。

出家後師承竺摩上人，上人是天才，為弘一大師過世後佛界第一書法大家，但天才一般不是好老師，可能是因天才學得快，看到學生學得太慢受不了；但也可能是因為竺摩上人覺得弟子佛法都還沒學好，不應心生旁騖學東學西。

當繼程從台灣讀書回大馬時受命閉關1000天，竺摩給他一本《曹全碑》要他臨摹，以此作功底，有了體悟後，開始摸索書法和繪畫；佛教講求「定慧不二」，持自信清淨心即可顯現出定慧一體，這些也是書畫的根基，繼程進而領悟到藝術是弘揚佛法很好的方式，從水墨中更有無窮變化，有時字寫好再加水，有時墨在水之後；他更試過將多張宣紙相疊，讓水墨一層層滲透下去，形成不同變化，禪與藝術其實一以貫之，往往下筆前沒有構思，心隨意走筆隨心走，並隨墨水而變化。

淨耀法師則引《金剛經》：「凡所有相皆是虛妄」，指世間一切皆為工具，藉由其中認識真理；他會開始習字，是因宣導反毒、從事教化少輔工作基金會經費不足，為籌募善款，雖然毛筆之於他有如千金重，仍鼓起勇氣利用時間與墨結緣，通過書法自我鍊心。

他說，既然道家畫符可以解厄消災，那麼自己書寫一字一偈皆持誦藥師咒，不止代表我無限的關懷和祝福，還會有藥師佛加持的正能量，讓人安心；練字過程中更能領悟，只要有心什麼事都能完成，即使一天極為忙碌，但還是要靜下心練字，書法不是維他命，卻救了他的命，因為自己不是專家所以更專注，書寫過程中，疲累都會忘卻。

他並透露，受大陸信眾之邀，他與繼程法師、周澄大師的「禪茶一味」書畫聯展明年將會移師北京續攤。

周澄大師自幼研習書畫，師承多位名家；他認為，不論做什麼事都是從心發出，有心，書畫中才有虛實，如氣血之流通；有心則觸類旁通；故而詩畫書印只要學好一樣，其它就不難；他除了繪畫故鄉山水，也遊歷各方，將名山大水從新錘鍊融會於作品之中。

淨耀法師與繼程法師、周澄大師的「禪茶一味」書畫聯展即日起至17日在中正紀念堂第三展廳展出。

(旺報 )