WTO改革 鄧振中：因應數位貿易發展

2018年12月12日 22:06 工商 彭媁琳

行政院經貿談判辦公室與中華經濟研究院WTO&RTA中心在台大醫院國際會議中心舉辦「WTO改革國際研討會」，政委鄧振中指出，數位貿易及電子商務領域近年快速發展，WTO協定應與時俱進，另外WTO應該處理不公平貿易及對國有企業補貼。

行政院經貿談判辦公室表示，WTO近年面臨的問題包括WTO上訴機構（AB）新任成員選任遭杯葛、WTO協定無法處理不公平貿易(如某些國家補貼國有企業、強制要求技術移轉)等問題。我國於2002年加入WTO，在此國際平台與164個會員國共同訂立貿易規則及參與諮商，完成資訊科技協定擴大談判，並在WTO分別對歐盟、加拿大、印尼的貿易限制措施，提起爭端解決且均獲得勝訴，保障我國企業出口利益。

但隨著現代貿易型態快速變化，在各國貿易關係緊張，面對21世紀新興貿易議題或爭端解決機制的挑戰，主要會員國對於 WTO應進行體制改革、制定新貿易規則呼籲聲不斷。

經貿談判辦公室指出，此次會議邀請歐盟、美國及日本於國際貿易法領域享譽國際的三位重要學者，包括日內瓦高級國際關係及發展學院Joost Pauwelyn教授、美國堪薩斯大學Raj Bhala 教授、日本政策研究大學院大學田村曉彥教授，同時邀請我國司法院羅昌發大法官共同與談，從國際觀點分析WTO改革重要議題及改革趨勢的進展。

鄧振中提到，WTO改革的三個主要領域：第一，數位貿易及電子商務領域近年快速發展，WTO協定應與時俱進，規範上述新的商業型態。第二，不公平貿易及對國有企業補貼，WTO應予以處理。第三，WTO爭端解決機制是WTO協定的主要基石，然而近年來爭端解決機制無法及時處理爭端，引起部分國家不滿，需要儘快處理。

鄧振中也表示，本次研討會主要的兩個目的：第一，希望使國內及國外大眾注意WTO改革的重要性。第二，更為重要的是宣示台灣願意與WTO會員共同推動WTO改革，藉由三位國際學者與我國官員交換意見，台灣可以在推動WTO改革上扮演更積極的角色。

(工商 )