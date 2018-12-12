AIC要求賴揆撤回數通法草案 願協助台灣創造安全網路世界

2018年12月12日 22:06 中時 張理國

亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition，AIC）今天發表致行政院長賴清德的公開信，要求行政院撤回「數位通訊傳播法」草案，該聯盟願協助台灣政府實現創造一個更安全、更美好網路世界的決心，也願與政府進行討論。AIC並質疑，政院有關「數通法」的說法，似已背離「馬尼拉中介者責任原則」。

「馬尼拉中介者責任原則」，包括「中間人應免於對第三方內容承擔責任」、「沒有司法機關命令，不得要求對內容進行限制」、「內容限制請求必須清晰、明確，且依照正當程序」、「法律、內容限制命令，和實務做法必須通過必要性和比例原則的檢驗」、「法律、內容限制政策，和實務做法必須遵循正當程序」、「透明度和問責機制必須建立在法律、內容限制政策和實務做法中」。

AIC表示，政院在 2018 年 12 月 11 日就「數位通訊傳播法」（草案）作出相關說明，而其內容在實質上及根本上，似已背離了政院依循「馬尼拉中介者責任原則」所提出原草案版本所持初衷，聯盟對此表示「慎重的關切」。該草案近日令人不安的發展，顯示了台灣政府與產業間缺乏持續性的實質溝通。這些發展引發聯盟對台灣人民的言論自由的高度關切。這也將對未來投資及產業開發並推廣新服務造成阻礙，更將影響台灣數位產業的未來發展。

AIC要求政院向立法院提出撤回原案，重新進行審議，以利行政院重新進行進一步審議，並讓行政院與所有關係人進行持續且暢通及合作的溝通討論。 另外，AIC也主張，應事先透過充分且具實質意義的多方溝通，避免任意侵犯言論自由，該聯盟持續致力於維護網際網路的開放與互通，並支持任何鼓勵貫徹個人權利、通訊自由及使用合法內容、服務及應用程式資源之權利的公共政策。由於判斷資訊的「真」、「假」是一高度主觀議題，且有著犧牲資訊取得及合法思想意見交流的自由的風險，我們認為，以管制資訊傳達及訊息交換為設計的立法規範，無法有效解決不實資訊所造成之問題。

AIC表示，聯盟很清楚其他國家，例如德國，已制定打擊仇恨言論之專法。但在未有充分時間供多方關係者深入溝通討論的情況下，不精確地參考外國經驗而推用到台灣法規的做法，恐將對台灣人民的言論自由及人權造成深遠影響。為避免立法措施可能無意中限制言論自由及基本人權，聯盟要求對於任何現有法規、準則及誠信原則，均應作廣泛解釋，盡可能提供充分且具實質意義的意見表達機會，並讓台灣政府、非營利組織、產業及其他多方關係人，均可共同合作並共享創新想法。

AIC也說，台灣多次被「無國界記者組織」、「自由之家」等機構評為亞洲最自由的國家之一，排名高於新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、南韓、日本等鄰近亞洲國家。如此成就歸功於台灣一直以來持續堅守的民主價值，以及其對於言論自由及新聞自由的長久維護。雖然不實資訊是一個高度複雜及重要的議題，但本聯盟成員在協助他國政府的經驗非常豐富，本聯盟已準備好協助台灣政府實現創造一個更安全、更美好網路世界的決心。我們期待能有更深入的討論機會，確保在此議題的合作上，能有最公平和諧的結果。

(中時 )