林依晨2019年曆時尚霸氣 小螢幕新作倒數

2018年12月12日 22:00 中時 洪秀瑛

左為張睿家、右為邱偲琹。（周子娛樂提供）

左為黃心娣、右為張家慧。（周子娛樂提供）

左為陳柏融、右為張洛偍。（周子娛樂提供）

林依晨每年年底都會與同門師弟妹林柏宏、張睿家、黃心娣、張洛偍、張家慧、陳柏融等拍攝年曆，2019年曆今出爐，以生命的起源「大自然」為概念，年曆照慣例將舉行義賣，詳細辦法屆時會在周子娛樂官方臉書公佈，義賣所得全數捐出公益單位。

林依晨在年曆中穿上全黑皮質裝、戴上奪目大耳環，俐落不失優雅造型，氣勢非凡。她在年曆主題中扮演礦石，「雖然低調，但對我來說，它們的存在都是會發光的喔」，也俏皮要大家「今後都要一起閃閃發亮」。她睽違5年沒有演出古裝劇，最新主演的大型古裝電視劇《小女花不棄》將於明年播出，讓粉絲直呼興奮想看，「終於等到女神了」。

明年初有2部電影《給19歲的我自己》和《神探蒲松齡》接連上映的林柏宏，襯衫上的樹葉印花加上胸前別了一隻小鳥圖案別針，是與年曆主題最契合的。拍攝中，最讓林柏宏興奮的莫過於左耳戴了一只耳環，「戴上耳環後，突然有種好像知道要怎麼派（台語：壞）的感覺」。

身材曼妙又高挑的的張家慧，身穿一席藍綠色系禮服站上高台進行拍攝，居高臨下面對鏡頭的姿態，讓現場工作人員紛紛對她喊著「參見皇后」，而她也趣味笑回：「你們有看過頭髮濕濕的皇后嗎？而且還披頭散髮耶！」正式回歸演員身份的張家慧目前也有多部戲劇在洽談中，張家慧興奮的說：「期待新的一年有更多新作品跟大家見面！」

為了營造張洛偍陷入風中的視覺，攝影師運用了飛行傘材質的布景進行拍攝，「拍的時候其實風起雲湧，但照片的我看起來老神在在，這就是所謂風中男人的態度吧？」張洛偍戴著垂鏈大眼鏡十分趣味吸睛，過程中直說「這鏈子好像一拉起來，就有種要把我帶去外太空的感覺。」張洛偍近期正進行歷經三個階段與數百人競爭、一路過關斬將入選的愛奇藝實境秀節目《演員的品格》的錄製，該節目將於12月播出。首度挑戰全新演出類型的他，表現令人期待。

有「國民閨蜜」稱號的黃心娣身穿古著碎花洋裝，溫柔卻堅定的眼神完美演繹了小女人韻味。黃心娣說：「我覺得紅色很像我，熱情外放；小花小草也是我，很堅韌、勇敢地綻放著！」黃心娣還特別透露，其實這次年曆自己拍攝了兩種造型，她笑說：「因為兩套都太好看了，直到最後一刻整個工作團隊都遲遲無法抉擇。」公司為了讓粉絲們一飽眼福，決定將另一個造型也放上年曆，希望讓大家有「賺到」的感覺。而黃心娣的最新古裝電視劇《小女花不棄》也將於明年播出，屆時粉絲將看到她有別於以往的突破。

張睿家以大小豹紋圖案的服裝搭配顯眼草帽，與石頭、芒草的山林佈景融為一體，讓他除了性格魅力外，更呈現出一種悠然的味道。為了融入佈景，張睿家在拍攝過程中都「坐」在大石上：「其實坐著拍並沒有比較輕鬆，受限的姿勢反而更能激發我創造新的情緒和表情。」他也分享自己超享受整個拍攝狀態：「有種自己就是一位山中隱士的錯覺，好愜意。」睿家近期忙排舞台劇「從天上來的聲音」，即將於平安夜公演，1月緊接著開始新戲的籌備。

邱偲琹首度挑戰水中拍攝！前陣子忙著體驗生活、充實狀態的她，近期已開始在為明年初即將開拍的新作品做準備：「水是我現在的心境，因為它可以有非常多不同的狀態，我希望自己在演員這條路也能像它，能持續展現、挑戰不同形狀的自己。」穿著一身仙氣十足的服裝躺入冰冷的水裡，最困難的是必須在波動的水紋中抓取表情的平衡，即使過程中冷得發抖，但唯美的成果呈現讓她大喊：「好值得！」

有別於其他自然元素，陳柏融展現神祕的宇宙感，營造出科幻的氛圍，他語帶玄虛很滿意的說：「看似什麼都沒有；其實蘊藏了一切。」攝影師最初便抓準要聚焦在他立體的五官特質，運用冷色調的光搭配一致性線條的服裝，果然讓柏融深邃的雙眼和輪廓在冷冽的表情中更顯迷人。現場工作人員都忍不住說：「柏融表情再冷，我們還是被融化了！」柏融工作滿檔，古裝新戲將在月底開機，首部電影也將於明年上檔。

(中時 )