小英表姊林美珠新職務月薪40萬!？ 李富城無奈吐兩句話

2018年12月12日 22:07 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台灣金聯官網已經刊登董事長林美珠的照片。（翻攝自官網）

前勞動部部長林美珠，同時也是總統蔡英文的表姊，今日接任台灣金聯資產管理公司董事長。財政部高層表示，該人事案於12月初經行政院核定通過，人選決定是專業性考量。不過，資深氣象主播李富城對此表示，「眼看着他們都在發財，百姓還是苦哈哈」。

林美珠在今年2月時因罹癌而請辭勞動部部長，時經9個月改任台灣金聯董事長。台灣金聯是在財政部及銀行公會主導下成立，是國內第一家專責協助金融機構處理不良債權的資產管理公司，歷任董座都是財政部指派的公股代表。據了解，台灣金聯董座月薪高達四十萬元，是財政部長薪水的兩倍以上，還不包括每月15萬的公關費。難怪，李富城有感而發「眼看着他們都在發財，百姓還是苦哈哈」。

台灣金聯資產管理公司在2009年因投資股市獲利近8億元，當時董事長陳松柱擅自分配獲利7700多萬元。由於這筆獲利分配是以「密簽」方式處理，財政部事前不知情，也未提報董事會討論。據了解，陳松柱本人拿到兩千萬，另有十多位主管分到。事情曝光後，陳松柱被抨擊為「肥貓」，才將獎勵金降低為1304萬；高院審理依背信罪判處陳徒刑2年、另偽造文書罪判6月，2罪均緩刑3年，支付公庫1500萬。

據傳當時台灣金聯歲末聚餐第一特獎竟高達88萬元，普獎也有10萬，幾乎已成最肥的公股機構之一。所以，總統蔡英文的表姊林美珠接下董事長，外界普遍認為是「肥貓」酬庸，對蔡英文低迷民意支持度恐遭再次打擊。

(中時電子報)