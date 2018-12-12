《搭錯車》名導虞戡平獲頒東華大學榮譽教授

2018年12月12日 22:56 旺報 李侑珊

虞戡平導演(左)與第55屆金馬獎最佳新演員得主鍾家駿（中）合影。（東華大學提供）

經典國片《搭錯車》名導虞戡平，長期從事電影電視及紀錄片編導及製作，電影作品曾獲得18 項金馬獎提名，多部紀錄片亦曾贏得國際影展各獎項的肯定，今(12)日獲東華大學聘為榮譽教授。

東華大學表示，虞戡平從事導演工作30年來，持續進入阿美、排灣、布農、達悟、卑南與鄒族等原住民族部落，進行調查、訪談與拍攝工作，累積近3000卷影像資料，成為保存原住民族部落文化的珍貴資產。

虞戡平12日接受東華大學聘為榮譽教授證書時致詞表示，他自1983年開始在花東一帶活動，很早以前買了一小塊地，一直以來把花蓮當作自己的故鄉，這30多年來，在花東地區從事許多原住民族影視的拍攝工作，而經由東華大學原住民民族學院浦忠成院長，以及東華大學原住民族文化與傳播中心董克景主任的聯繫，有感應將3000多卷珍貴的影帶「找到好的歸宿」，因此準備將影帶捐給東華大學。

虞戡平說，將這3000多卷原住民影像紀錄捐給東華大學，主要是有長遠性的目的，經過30餘年時空變遷，當時的許多景物已經消失，影帶可做為學術的參考。

虞戡平也提到，他之所以到東華大學，還有更積極的目的，即是希望能夠產生產學建教的合作案子，不僅提供學術參考，並能透過實質的節目與學生有實務的交流，將節目傳播出去。

東華大學指出，虞導演將把3000餘卷珍貴影像資料，全數捐贈原住民民族學院永久典藏，並授權數位化，建置資料庫，讓拍攝內容經由數位轉換，成為公共資產，開放使用，回饋部落社會。

東華大學還提到，虞導演還將親自帶領東華原民院師生，充分運用原住民族文化與傳播中心，以及東華語傳系的專業設備與資源，整理各族影像檔案、建立完整的文字紀錄，並製作各族文化紀錄片，透過真實影像，介紹部落的歷史文化，增進社會對部落的認知與理解，以及培育未來從事部落文化記錄的優秀人才。

(旺報 )