白家綺挺孕肚幫新婚老公做這件事

2018年12月12日 22:17 中時 洪秀瑛

吳東諺和老婆白家綺剛新婚。（取自臉書）

三立新八點檔《炮仔聲》將接檔，12日辦首場記者會，除了陳志強，硬底子演員林在培、徐亨及新生代吳東諺都是從民視跳到三立。林在培戲中有4個女兒，為了替女兒找好尪傷透腦筋，戲外他不太干涉女兒交男友，「現在根本管不到，不要學壞就好」；徐亨有個念國二的女兒，他坦言生活上管得緊，笑稱：「我有跟她說35歲以前都不要交男朋友。」

談到爸爸經，徐亨坦言很保護女兒，也認為現在的國、高中生比較叛逆，但他對女兒的教育抱持快樂學習成長的態度，從不給課業壓力，唯一要求就是英文、作文和電腦要學好，女兒反而會要求自己。他之前因投資失利慘賠2億，目前還扛數千萬債要還，他樂觀說：「只能努力賺錢，遇到就勇敢面對。」

68歲的林在培之前到大陸拍3、4年戲，酬勞雖不錯，但天候問題讓他受不了，沒想到這次回台休息，三立就找上門。這次重返八點檔日夜顛倒生活，不擔心健康問題。林在培與徐亨劇中死對頭，戲外也愛鬥嘴，徐亨認為林在培是語言天才，從不會說台語到變成很道地，讓他佩服，林在培自豪個性要學就要學得非常標準，絕不是夠用就好，一開始是用拼音在學台語，他記得當時最怕就是導演改台詞，一改就完蛋要全部重學。

飾演林在培兒子的吳東諺，戲外是年輕爸爸，對老婆白家綺的2個女兒視如己出，「我就像康樂股長，主要工作就是舒緩她們的課業壓力，不會管她們的功課」。吳東諺對台語一竅不通，老婆成了他的台語老師，每天都會找她對劇本，白家綺甚至還要周遭的朋友們都跟他用台語對話，吳東諺笑說真要靠老婆加持才行。

陳志強台語溜到連徐亨都誇獎，陳志強說，以前和王宇婕對戲，她都會前一晚先打電話找他先順劇本，所以他不需要額外再背劇本，因為和王宇婕在電話中對詞就已經背熟了。陳志強和明星女友還沒結婚打算，感情仍穩定？他說：「我們都有女兒了…是狗女兒。」把大夥嚇壞，他一直想買房，先前在台北市看中一間房，但超出預算，想回頭再看的時候，房子已經被訂走，他考慮往新北市看看。

(中時 )