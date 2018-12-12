六甲國中成立技職專班 培訓學子專才

2018年12月12日 23:08 中時 李其樺

六甲國中這學期成立技藝專班，開放有興趣朝技職領域發展的國三學生選修，學習陶藝、木工和烘焙等職專業技藝。（李其樺翻攝）

六甲國中這學期成立技藝專班，開放有興趣朝技職領域發展的國三學生選修，學習陶藝、木工和烘焙等職專業技藝。（李其樺翻攝）

六甲國中技藝專班學生透過陶藝課程DIY製作茶杯、茶壺、瓷盤等實用品。（李其樺攝）

六甲國中這學期成立技藝專班，讓有興趣選修的國三生可以透過專人師資指導，學習烘焙和木工、陶藝等專門技術，學子畢業後能進一步考取證照，未來朝技職領域發展就業。

六甲國中校長黃東添表示，學校目前開設技藝專班和技藝學程，其中技藝學程為全校國三生共同課程；技藝專班則分為食品與設計兩大學群，食品以學習烘焙技術為主，設計則分為陶藝和木工課程，現在共有17名國三生選修。

黃東添指出，為了提供選修技藝專班學生充裕學習資源，學校獲教育局補助，開設烘焙教室和陶藝、木工教室，並聘請專門師資來為學生上課指導；目前選修技藝專班學生透過課程DIY做茶杯、陶碗等實用品，也能利用工具將壞掉的桌椅重組拼裝，製作簡易木椅，展現學習成果。

黃東添表示，六甲屬於偏鄉，當地缺乏補習班，為了提升學子競爭力，學校每周六另外開設技藝課程，目前共開設雷雕手作、空拍機、木工、陶藝、食品、生物科學等課程，吸引不少學生報名上課，由校方額外提供學生假日學習資源與機會，彌補城鄉差距。

(中時 )