回應「科技大擂台」競賽疏失 科技部再致歉

2018年12月12日 22:25 旺報 李侑珊

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主辦「科技大擂台」活動，並由科技部擔任指導單位，總獎金高達2500萬元，複賽前夕卻傳出參賽隊伍沒有一隊符合資格，被質疑沒誠意給獎金，科技部晚間再度發布聲明稿澄清，強調部分考題格式及錄音品質等疏失，科技部及執行單位一併表達歉意。

科技部表示，106年啟動的「AI科研戰略」，其中「科技大擂台 與AI對話」競賽，期望透過挑戰賽，邀請各界投入以大幅提升中文語音及語意的辨識理解能力，實現人機在不同情境下對話無礙目標，打造未來實用的語音對話AI。

至於8日辦理複賽賽前賽，陸續收到參賽團隊針對獎金發放門檻公布時間過晚，以及部分考題錄音品質不佳等疑義，引起參賽團隊反彈，科技部則表示，本挑戰賽獎金發放門檻，早於11月23日即由科政中心推動辦公室召開專家會議研商，經參酌初賽各團隊表現，以及國家華語文能力聽力測驗歷年之平均通過率72.5%、門檻正確率72%，經決議將AI語音理解對話能力以80%正確率設為挑戰目標，惟公告時間接近賽前賽，致團隊誤會臨時提高門檻。

科技部指出，另有部分考題格式及錄音品質等疏失，本部及執行單位一併表達歉意，除後續加強行政流程及語音品質查驗外，將於明（108）年1月加賽，由參賽者就12月8日賽前賽與1月之加賽，擇優成績計算，並加計本周六（12月15日）既定之現場賽成績，選出前10名晉級決賽。

科技部強調，本競賽期望打造AI對話演算法，在真實人機對話情境（例如背景嘈雜與國台語交雜等）中應答無礙，惟8日辦理含背景音之複賽賽前賽後，團隊答題正確率確有明顯下降，為鼓勵參賽團隊持續精進語音、語義理解技術能力，也適度反映現況。

科技部指出，經討論後，決定適度調整本屆獎金發放門檻。決賽答題正確率比照國家華語文能力測驗，以正確率超過72%且為第1名的隊伍，將可獲得2000萬元獎金，相關比賽也將持續進行，期能達成原先設立競賽目的，鼓勵並促進AI的蓬勃發展應用。

(旺報 )