狄志杰剛當爸 閨房樂趣變這個

2018年12月12日 22:49 中時 洪秀瑛

左為郭彥均、右為辛龍。（《媽媽寶寶》提供）

左為林可彤、右為楊千霈。（《媽媽寶寶》提供）

日前喜獲龍鳳胎的狄志杰，12日參加2018年《媽媽寶寶》第17 屆最愛婦幼菁品大賞頒獎典禮，開心分享當新手奶爸的心情是感覺很不真實，這幾天一直沒有時間冷靜下來，因為忙著照顧老婆及兒女，探望的親友更是「絡繹不絕」。

他說兒女的名字還沒時間取，雙胞胎多半在嬰兒室，所以每天還能睡到6、7個小時，之後才會面臨同時照顧2個寶寶的辛苦過程。他抱到女兒，感覺像要飛起來，弟弟因為才2200克還不能出嬰兒室。

女兒「伊姊」像媽媽、兒子「伊哥」像爸爸，姊姊的健康狀況比弟弟好，狄志杰抱著磨蹭，看到女兒哭又手足無措，畫面有趣。狄志杰說，老婆顏嘉樂母愛噴發，剖腹產第2天後就想幫寶寶們餵奶，夫妻閨房樂趣沒想到竟變成是拿著針頭吸1、2滴乳汁，讓他不可思議。

頒獎典禮由郭彥均擔任主持人，談起優質婦幼用品，對於帶養孩子的好處多到說不完； 名模林可彤也滔滔不絕聊當媽後的心情；雙寶媽咪李培禎談起照顧孩子的幸福更是笑容滿面；辛龍分享爸爸經與劉真的夫妻相處之道；楊千霈分享如何兼顧家庭與事業的祕訣。今年以「菁品17•讓愛凝聚」做為主題，義賣聖誕節福袋，金額將全數購買聖誕節禮物，送給『善牧基金會-花蓮兒童之家』的孩子們。

(中時 )