歐洲議會通過決議案 促兩岸迅速恢復對話

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歐洲議會12日通過，由歐盟部長理事會向歐洲議會提交的「共同外交暨安全政策(CFSP)」年度執行報告通過決議案，內容提及，鼓勵兩岸迅速恢復對話，呼籲區域內包括東海及南海相關各方以和平方式解決歧見，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

外交部今發布新聞稿表示，對於歐洲議會再度展現對我國的友誼與支持，表達誠摯歡迎及感謝。

歐洲議會12日在法國史特拉斯堡召開全會，會中針對歐盟部長理事會向歐洲議會提交的「共同外交暨安全政策（CFSP）」年度執行報告通過決議案，其中特別強調：強化印太地區安全對歐盟及其會員國具重大利益，鼓勵兩岸迅速恢復對話，呼籲區域內包括東海及南海相關各方以和平方式解決歧見，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

外交部指出，該決議案是歐洲議會外委會提出的整體政策建議，獲得歐洲議會跨黨團議員廣泛支持，主要內容在強調歐盟應強化一致的共同外交暨安全政策，尤其在面對中國及俄羅斯等國經濟及安全勢力崛起之際，應續遵循國際多邊主義及強化歐盟在全球治理的重要角色。

外交部強調，中華民國作為印太地區重要成員，將與區域國家密切合作，致力維護兩岸和平穩定，在區域安全上扮演更為積極及正面角色。台灣將續深化與歐盟等理念相近夥伴的關係，也期盼國際社會持續給予台灣更多實質支持，共同維護印太地區的和平、穩定及繁榮。

(中時 )

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