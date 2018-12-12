雞排妹爆乳清涼寫真曝光

2018年12月12日 22:58 中時 洪秀瑛

雞排妹寫真書性感清涼。（水舞演藝提供）

雞排妹寫真書性感清涼。（水舞演藝提供）

雞排妹今宣傳寫真書。（水舞演藝提供）

鄭家純(雞排妹)今（12日）推出個人在台的第4本寫真作品《泰純了》，寫真集走訪泰國當地進行拍攝，拍攝期間遇上颱風暴雨加上濕熱氣候，她曖昧地說：「這本寫真書，是創造我們之間濕濕黏黏，充滿熱氣的回憶。」

因為喜歡電影《再見，總有一天》，所以雞排妹這次寫真集選定前往泰國尋找老曼谷痕跡，加上自己從來沒去過泰國，更覺得特別新奇。出發拍攝寫真前，她為此提早一個人到泰國勘景，體驗當地風俗民情，只為了正式拍攝的時候，更能融入當地情懷。

拍攝前1晚，剛好遇上泰國颱風及暴雨，連導遊都不樂觀的說「拍攝工作可能要延期」，結果隔日在曼谷市區拍攝行程，雞排妹一上工，當地立刻出太陽，拍攝完成就又下大雨。隔日要轉到小島拍攝也是碰上同樣情形，前一刻的暴雨立即轉晴，讓雞排妹被攝影團隊封為寫真吉祥物「晴天娃娃」。

雞排妹表示，18歲推出第1本寫真《十八歲的禮物》到現在，發現「拍攝者對我有沒有愛」是照片靈魂的關鍵，如果攝影師有用「愛」的角度，拍出來的照片絕對不同。這次《泰純了》所有工作團隊都是很熟的夥伴，相信粉絲會感受到每張照片滿滿的愛。

雞排妹也說，熟悉的粉絲都會和她分享，這幾年她在他們眼中不同時期成長變化。2年前的寫真集，她刻意節食減肥、瘋狂運動，結果太瘦，拍出來的照片反而有點不像自己，「所以準備拍攝這本寫真時，只是在飲食上做調整，不刻意瘦身，並搭配適合運動，調整身形線條，希望可以展現25歲『微肉完熟』最真實的自己」。

(中時 )