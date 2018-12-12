鼎泰豐老闆曾給建議 這張圖看吳寶春給薪苛不苛刻？

2018年12月12日 23:40 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

資料可以看出，吳寶春麵包而麵包店給薪水並沒有特別低於其他同業。(翻攝自人力銀行網站)

2010年世界麵包大賽冠軍吳寶春的「中國臺灣」的聲明引發民眾議紛紛，連麵包店給的薪水都被批苛刻。有媒體報導吳寶春曾向鼎泰豐董事長楊紀華請益經營成功之道，楊紀華董事長建議他要「調高員工薪水」，提到麵包師傅的薪水應該調高到4萬5000元，但吳寶春麵包開出的「生產(烘焙)技術人員」職缺卻是 26,000~32,000元的薪資。

吳寶春曾向鼎泰豐董事長楊紀華討教經營之道，當時《聯合新聞網》報導：「楊紀華當時建議吳寶春，要先提高員工薪水，麵包師傅的薪水要從3萬5調高到4萬5，收銀臺小姐的薪水，也要從2萬5調高到3萬，但條件是員工的服務水準，也要相對提高。不過楊董提到的「麵包師傅」恐怕與「生產(烘焙)技術人員」有一些差別。

從人力銀行的公開資訊，吳寶春食品股份有限公司開出的「生產(烘焙)技術人員」職缺，主要負責的工作為：公司產品攪拌、整型、烤焙、裝飾 、工作環境清潔及維護、生產報表紀錄及作業等內容，學經歷不拘，薪資為26000~32000。

而同為高雄市的另家麵包店開出的「生產(麵包烘焙)技術專員」，工作內容為：1、攪拌、發酵、壓延、分割、整型、包餡、烤焙、裝飾。 2、工作環境清潔及維護。 3、生產報表紀錄及作業。 4、控制烤爐、蒸鍋溫度狀態。 5、控制發酵箱溫度、濕度，檢查發酵程的。需要高中職以上畢業與兩年以上的工作經驗，薪資為26000~31000。

上面資料可以看出，吳寶春麵包而麵包店給薪水並沒有特別低於其他同業，而麵包師傅跟烘培師父還是有差別的，麵包師傅主要是負責麵包製作、調理與研發薪資自然會比較高。

不過再對比吳寶春麵包人力銀行的徵才資料，高雄門市服務人員起薪26000元到28000元，沒有達到8年前楊紀華給的建議。

(中時電子報)