侯寬仁案 陳師孟提四大疑點 王清峰：莫名其妙

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監委陳師孟今公布侯寬仁案調查報告，提出四大疑點，前法務部長王清峰晚間發表新聞稿回應，他曾應監察院要求，依據監察院提供的證卷資料，在今年11月14日提出書面說明。但監察院的調查結果對於涉及他的部分，有張冠李戴硬拗之嫌。

王清峰特別聲明指出，在他法務部長任內，前總統馬英九不曾指示議處侯寬仁，他任內也不曾處分侯寬仁。所謂「王清峰在收到總統馬英九的簡報批示後，對此行政違失案態度丕變」云云，完全莫名其妙。

王清峰指出，他固然於99年1月26日收到馬英九辦公室傳真的陳長文投書「防冤獄 尚方寶劍何時出鞘？」，並批示「請王部長清峰一閱並說明」。但陳長文所指乃監察院90年的調查報告，指責侯寬仁調查太極門掌門人洪道子夫婦等四人詐欺等，未盡屬實、未依科學辦案等九大缺失，要求法務部嚴懲，但法務部官官相護，迄無結果；另對於受冤獄賠償者，未依冤獄賠償法向失職的司法官追償，也未追究刑事責任。投書內容完全未提到特別費筆錄的製作有無疏失。因此，馬的批示與侯寬仁偵辦特別費案件，製作筆錄有無疏失，是否要受處分，完全無關。

另外，法務部早在98年8月31日就依據臺北地方法院98年8月19日98年度聲判字第41號刑事裁定函請臺高檢署查明訊問證人筆錄有無失當之處，而應負行政責任，陳長文的投書及馬英九批示則是在99年1月25日，二者風馬牛不相及。

王清峰也說，99年3月13日他離職後，臺高檢署考績委員會如何審議及其結果、何時報部及檢察官人事審議委員會何時及如何處理？他毫無所知。

(中時 )

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