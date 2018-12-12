謝祖武鏡頭前示愛 曝曾賣車繳房貸

2018年12月12日 23:22 中時 洪秀瑛

謝祖武。（TVBS提供）

謝祖武與方念華。（TVBS提供）

謝祖武接受《TVBS看板人物》主持人方念華訪問，他在《初戀的情人》戲中首次升格演「準阿公」，他說，讀劇本時也嚇了一跳，旋即轉念，「演員沒有挑角色的權利，我把每次角色當成一個挑戰，把它做好做滿，就是我最開心的源頭。」

私下嚴肅的謝祖武，一反常態在鏡頭前對老婆「愛的喊話」，他先爆料交往初期，老婆曾問：「你從前有過一些戀曲，為何會喜歡我這個圈外女子？」謝祖武回說，最欣賞老婆的個性，卻引來老婆抗議，「你從沒提過我的外貌漂亮！」所以謝祖武藉此機會大膽告白：「其實我喜歡妳，除了妳的單純、自然和質樸，還有妳的美麗！」

謝祖武脫口示愛，意外提及過去的戀情，讓主持人方念華打趣「全台灣都知道的」，謝祖武挑眉回應，「妳確定嗎？」方念華點頭答是，謝祖武回答「我更確定的是，妳講了這一句之後，全台灣應該都知道」，引起一陣笑。

出自軍公教家庭，謝祖武坦言面對老婆、兒子「愛在心裡口難開」，「我從小接受的，屬於比較陽剛一點的教育」。謝祖武說，「要我跟我兒子，跟我太太講我愛你，其實比較吃力，遠不如劇本上面來得那麼容易。」坦言小時候是話很少的孩子，「要我在大家面前哭、笑、瘋，我覺得有一點點丟人」，最後走上演員一途，其實是媽媽幫他選擇的，因為謝媽擔任教職，當時以「鐵血」式教育逼著他念台詞，重覆演給媽媽看，經歷了一段很辛苦的時光。

律己甚嚴的他，首次談到過去經濟困窘，差點繳不起房貸，開車出門，回家時直接把愛車賣掉，坐計程車回家，「當時我已經結婚，卻6個月沒有工作，存款只夠撐3、4個月。」謝祖武說，身為人夫、人子，必須要未雨綢繆，「哪怕我多麼喜歡這一台車，我一個人可以冒險，卻不能夠帶著全家去冒險。」

為了拉近與觀眾的距離，謝祖武也開直播與粉絲互動，他以「自己跟自己嘔氣」來形容他的直播，某次謝祖武和老婆外出用餐，馬上直播吃地瓜葉的畫面，方念華問，「這個地瓜葉吃了多久？」謝祖武笑答，「大概2分鐘吧。」《TVBS看板人物》12/16（日）晚間8點TVBS 56頻道播出。

(中時 )