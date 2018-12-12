保守黨內部倒戈 對梅伊提出不信任案

梅伊遭到保守黨內部的狙擊，45名同黨議員發動不信任案。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

英國首相梅伊面臨倒閣，但發動者卻是自己的保守黨同志！由於不滿梅伊處理英國脫歐的做法，保守黨內的反叛者要在明天早上發動不信任案，梅伊警告反叛者：把她逼下來對保守黨沒有任何好處，只會讓工黨得利，也不利於脫歐事宜。

衛報(the guardian)報導，保守黨負責監督選舉的「1922委員會」（1922 Committee）主席．葛拉漢．布拉迪（Graham Brady）表示，已收到48名國會議員的動議，已達到發動不信任動議門檻，比賽將於當地時間6點至晚上8點舉行，所有315位保守黨國會議員，將以無記名投票方式投票決定是否相信梅伊應繼擔任首相。

雖然布拉迪沒有說是哪些人發動，但大家都知道，必定是以保守黨國會議員雅各·里斯-莫格(Jacob Rees-Mogg)為首，他是「歐洲研究會」的主席，長期都是歐盟懷疑主義者，在一份聯合聲明中說：「梅伊非走不可」。

梅伊正在努力說服158名同黨議員支持她，她警告說，要是她卸任，新總理將不得不廢棄或延長脫歐草案第50條，也就是3月29日英國必須退出歐盟的機制，造成英國難以脫離歐盟。

她還警告說，要是她被撤職，就是把首相之位工黨領袖傑瑞米．科爾賓(Jeremy Corbyn)或是約翰．麥克康諾(John McDonnell)。

負責選務的布拉迪說，這場迅速發生的不信任案符合議事規則，而且大多數議員都在西敏寺，沒有表決人員不足的問題。選票上將是簡單的2個選項：「我對首相有信心」、「我對首相沒信心」。

如果梅伊獲勝，國會議員未來的12個月內不能再次發動倒閣，她將能夠取得勝利，她就可以依她的做法繼續執行英國退出歐盟計劃。然而，如果她只以微弱優勢獲勝，她將可能受到來自同黨議員的壓力。

目前梅伊留任的機率還是比較大，包括外交大臣傑瑞米．亨特（Jeremy Hunt）、內政大臣薩吉德．賈維（Sajid Javid）以及就業及退休保障大臣安寶兒．拉德（Amber Rudd）都支持梅伊。在內的大佬們立即投身於領導人。

內政大臣賈維說：「我們英國現在最不需要的就是保守黨黨魁的選舉。」

英國離開歐盟還有108天。

(中時電子報)

文章來源：Theresa May vows to fight leadership vote 'with everything I've got'

文章來源： Theresa May to face no-confidence vote tonight, Conservatives announce

聯合國報告：貿易戰擴大 亞太地… 大陸考慮新計畫取代「中國製造20…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。