5566明年小巨蛋演唱會 最怕這2件事

2018年12月12日 23:30 中時 洪秀瑛

王仁甫（左）和孫協志。（Yahoo奇摩提供）

孫協志（左）。（Yahoo奇摩提供）

亞洲天團5566即將站上台北小巨蛋，演唱會門票秒殺。他們一到Yahoo TV《佼心食堂》，孫協志就大吐苦水，提到他也要辦音樂會，但56迷們很多都預算有限，因此個人的音樂會門票依然熱賣中。大家聽到後立刻獻上餿主意，主持人黃子佼建議他取消，王仁甫則要孫協志乾脆當5566演唱會的暖場，讓孫協志苦笑說自己會唱到喉嚨出血。

孫協志、王仁甫、許孟哲已從少年成為熟男，恢復單身的孫協志不諱言想找交往對象，但似乎同齡的異性都已死會，王仁甫誠懇建議他改掉碎碎念的習慣就能吸引年輕美眉。相對於王仁甫時常下廚，孫協志解釋，單身獨居難開伙，反被許孟哲吐槽愛看料理節目，卻都在叫外送。

5566演藝資歷豐富，3人坦言在站上小巨蛋前，歌詞、舞蹈都得再費心背誦，光是即興重現〈好久不見〉手語部分就有點遲疑。在節目中接受「記憶力大考驗」填空遊戲時，孫協志輕鬆解答〈我難過〉，輪到王仁甫竟然一時答不出〈無所謂〉，許孟哲在看到〈傳說〉填空時也稍微猶豫，幸好順利過關。

面對網友不斷敲碗詢問加場，5566耐心說明要看場地檔期配合。他們的代表作〈我難過〉在K歌排行榜中始終高居第一名，網友最懷念的團體中第一名也是5566。其實他們早就征戰過各大場地，也直接告訴歌迷，就算站上台北小巨蛋也會盡量跟歌迷近距離接觸。孫協志表示，5566演唱會有無限可能，就像一場大秀，王仁甫也提到會打破演唱會的形式，至於會不會出周邊商品、出演唱會DVD等，5566說還在討論中。

(中時 )