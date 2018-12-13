SBL》急召羅德尼代打 台銀「情義」續留泰勒1個月

相隔6年重返SBL，台銀泰勒才打2場就告腳踝扭傷缺陣。(中華籃協提供)

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中時電子報

沒想到泰勒返台「鳳還巢」才打兩場，就因左腳踝扭傷宣告缺陣，目前戰績2勝6敗跟璞園並列墊底的台銀，13日緊急找來羅德尼(Rodney Alexander)抵台助陣，泰勒並未走人，而是「情義」續留球隊養傷1個月再視狀況決定。

隨著本季採用雙洋將新制，台銀尋覓新洋將動作卻不太順利，包含觀護盃測試過B.戴維斯與亨利、南韓移訓隨隊的萊恩，以及開季用的伍茲等人，最後都不適任走人，好不容易找回第10季效力過台銀的泰勒，卻只打2場就告傷退。

「一切都按合約走，當初跟泰勒簽約，就有訂下假如他因出賽受傷缺陣兩周以上，就須讓他養傷1個月的保障條款，」台銀總教練韋陳明說，「加上泰勒首場表現與拚勁，讓我們副總很滿意，我們當然願把他留到明年1月初。」

所謂的明年1月初，期限是明年1月3日，韋陳明表示，「我們一直都跟泰勒有著連絡，這次他能再回台銀幫忙，我們都很期待，也跟隊友相處融洽，甚至問他要不要回去養傷，他也說不要！接下來就看『代打』的羅德尼表現。」

這次找來的羅德尼現年32歲，身高198公分、體重102公斤，曾打過以色列、烏拉圭、巴拉圭等國籃球聯賽，上季效力以色列聯賽場均17.6分、8.2籃板，雖有三分出手紀錄，卻從數據上來看，是以內線討生活為主的禁區型洋將。

富邦與璞園也有洋將異動，由於歐頓膝蓋積水，富邦本周確定改用基斯、米歇爾兩名洋將，歐頓直接走人；璞園則把大洋將麥克釋出，改用26歲白人中鋒梅耶(Kyle Meyer)取代，希望可以改善麥克打球太獨，且無法融入團隊問題。

(中時電子報)

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