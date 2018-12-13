早餐店何永遠都在缺人？網友全被他的爆料噁心到

2018年12月13日 00:02 中時電子報 林郁庭

每當早上一到早餐店，大家多半都會選擇一杯飲料與食物，當作一天的第一餐。有網友發現每次到早餐店內消費，都會看到牆上貼著「誠徵工作夥伴內洽」，因此感到疑惑「為什麼早餐店永遠都在缺人？」問題一出，吸引專業網友以自身經歷回答，嚇壞許多人驚呼：「再也不敢吃了！」

有網友在PTT上討論，表示注意到很多早餐店都有一個共通點：好像「永遠在缺人」，問題引起一名網友分享自己待過4間早餐店的辛酸血淚史。他透露待過的第1家早餐店衛生環境非常糟糕，某次遇到豆漿機莫名壞掉，維修結果竟是「因為卡滿小蟑螂而無法操作」，老闆還會拿快壞掉的食物給客人吃，還強辯「酸味」是為有加水果。原PO表示自己受不了必須將快壞掉的食物出餐給客人，良心過意不去，選擇離職。

第2家早餐店則是老闆非常小氣，會拗員工每天上班多上1.5小時，遲到5分鐘狠扣時薪100元「但時薪才給85（遠低當時基本時薪）」，還時常會「漏算薪資」。原PO爆料該店衛生也欠佳，「醃肉鍋裡有小蟑螂、奶精粉長蛆（知道大冰奶為何通腸了吧）」，種種原因讓原PO身心俱疲，讓他做了不到1年就閃人了。

第3家早午餐店雖然環境好，不過因為被其他員工排擠，原PO做了一個禮拜就決定提離職，「結果薪水被扣掉原價計算的員餐費用，也不是當時講的基本時薪」，讓原PO覺得最後被桶了一刀。

第4家店也是因為老闆娘個性吝嗇，薪水又比基本工資低，員餐說店裡的東西都可以吃，但吃超過售價35就臭臉給你看，讓他也待不久便下定決心走人。

原PO最後有感而發表示，他覺得早餐店的老闆喜歡將虧損推到員工身上，總是要求員工承擔，「店內器具用久了就是會壞掉，但壞在你手上就是你要賠」。他說因為早餐店員工經常忙到沒空吃飯、也沒休息時間，「所以看到店員臭臉，有可能他餓著肚子，眼前一堆食物卻不能吃很不爽」，再加上薪水普遍低於基本時薪，又沒有勞健保，因此員工會覺得身心耗損很快，導致待不久。

分析早餐店員工總是缺人的原因一出，意外引起許多網友覺得噁心，「第一家給我報出名來」、「奶精粉長蚷 你是認真的嗎...」、「早餐店噱爆了，一條吐司才多少錢」、「反正就騙那些沒經驗的年輕人啊」、「能不能拜託你去通報衛生局之類的」、「拜託公布第一間，你已經把大家嚇死了」。

(中時電子報)