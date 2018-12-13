日本最新減肥法曝光 驚！半夜吃肉照瘦不誤

2018年12月13日 00:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

日本最近風行「肉、蛋、起司減肥法」，標榜只要以肉、蛋和起司為主食，且每口確實咀嚼30次，就算半夜進食也沒關係，輕鬆就能瘦身。

「肉・蛋・起司減肥法」又稱MEC，取肉(meat)、蛋(egg)和起司(cheese)的第一個英文字母拼湊而成。發明者是一位在沖繩執業的醫生渡邊信幸。名古屋大學醫學部畢業後，他就到沖繩服務，自願派駐伊良部島、宮古島等離島。渡邊信幸發現，在醫療資源不足的地方行醫，最重要的是防治衛教，因此大力提倡正確飲食觀念，主張從飲食下手，就能減少生病風險，受惠者多達五千多人。

圖／康健雜誌

MEC一天至少要攝取：

․200公克的肉類(薄肉片8到10片左右)

․3顆雞蛋

․120公克的起司(約6片起司片)

MEC源自預防醫療概念，設定人體最低營養攝取量，此基準幾乎滿足日本厚生勞働省(類似台灣的衛生福利部)頒布的「日本人的飲食攝取基準」，唯一美中不足的是維他命C不夠，最好搭配綠花椰菜、苦瓜、甜椒等富含維他命C的蔬菜食用。

除了每天要食用一定份量的肉、蛋和起司之外，MEC規定每一口都要咀嚼30次才能吞嚥。先把食物切成小塊，放入嘴裡咀嚼30次，直到食物從固態變液態後，混合唾液一起自然吞嚥。

渡邊信幸醫生說，咀嚼的目的在於找回味覺的敏銳度。細咀慢嚼可以細細品味食物，像牛蒡等富含植物纖維的食材，要是狼吞虎嚥，就難以享受其滋味。徹底實踐MEC的人會自然而然減少對澱粉的依賴，因義大利麵和拉麵等料理咀嚼到最後都是粉末口感，沒有什麼滋味可言。

MEC沒有限制進食的次數、時間，且每一口確實咀嚼30次，就算是半夜睡前也可以吃東西。

渡邊信幸醫生說，「MEC是以加法為概念出發，因此沒有限制(食量)。只有限制最低營養攝取，如蛋白質、脂肪、礦物質、維他命的攝取。若是吃了肉、蛋和起司肚子還是很餓的話，再多吃一點也無妨，也沒有特別限制其他醣類、蔬菜和豆類製品」。

「不過，一定要徹底執行一口咀嚼30下。若有確實咀嚼，會越來越不想吃醣類、蔬菜和大豆等食物。」

渡邊信幸說，肉類跟雞蛋用蒸或煎的，起司直接食用即可。想要調味的話，鹽巴和胡椒就夠了，吃慣了MEC慢慢就不會想碰砂糖、味琳、醬油等調味料。

想要嘗試看看MEC的話，醫生建議先以三天為目標，不用限制其他食物的攝取，但要每一口都要咬30下再吞嚥。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)