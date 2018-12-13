小兵休假誤入「毒花叢」下體開滿花 醫傻眼

2018年12月13日 00:08 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

阿兵哥桑幾勒，一名20多歲的軍人趁放假時在外「Happy」一下，但回部隊後竟發現下體長滿了了奇怪的東西，只好去給軍醫看。醫生一看發現他下體長滿了菜花，簡直「滿坑滿谷」醫師傻眼。

就分享臨床上的病例，他表示一名阿兵哥年紀輕輕才20多歲，因為私密處長了奇怪的東西緊急就醫，醫生內診後，竟然看到他的生殖器官上吊著一朵一朵的凸起肉球，密集程度就像是「花椰菜田」，讓人看得毛骨悚然。

一名醫生在《媽媽好神》分享自己當軍醫時，一個20出頭的阿兵哥在醫務室外徘徊不敢進來，經了解才知道，他私密處長了滿了菜花，內診時驚見阿兵哥的下體開滿了朵朵肉花，醫生形容這些就像《西遊記》中的人蔘果，數量多到「滿坑滿谷」。

這名小兵坦承不久前趁放假，在外面「買春」，過不久就發現私處有異，已經持續2~3個星期，醫生好奇這期間如何解決不適感，他答因為這些「肉」連接處較細，就自己用手摘除，讓醫師相當傻眼。

尖銳濕疣俗稱「菜花」，通常是由直接接觸患者外露的傷口傳播，常經由性行為感染。或間接接觸包括馬桶，私人衣物、毛巾等，都會引起感染，且難透過一般的清洗和消毒過程去消滅病原體。保險套也不能起到充分的保護作用，因為保險套無法遮住所有受感染的部位。唯一可以完全預防辦法，是避免自身與受感染的組織直接接觸。有極少病例顯示，口交可能令口腔及喉嚨生疣。

(中時電子報)