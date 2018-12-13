外傳將選黨主席 陳其邁聲明「有決定會向大家報告」

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前立委陳其邁高雄市長敗選後，人氣不降反升，辦咖啡會竟有上萬人參加，外傳民進黨中生代頻勸進，要他參選民進黨主席，他先前明確表示沒意願，但據了解，12日他到台北與「高層」會面後一度態度轉變，考慮參選主席，不過深夜他發出聲明仍態度保留，強調「若有任何決定會向大家報告」。

12日晚間傳出陳其邁將參選民進黨主席，媒體紛紛求證，但陳其邁電話不接、簡訊不回，幕僚於晚上9點半左右表示將發聲明稿回應，但媒體整整等到凌晨12點多，才等到100多字簡短聲明，仍未明確表態是否參選。

陳其邁發聲明稿指出，由於選舉結果不如預期，目前仍認為應深自反省檢討。但現在是黨面臨困難的時候，全黨同志都有義務共同承擔這個艱鉅的任務。陳其邁表示，作為黨的一份子、不管任何時候、任何工作都會盡心盡力協助，但並無媒體所謂「徵詢」一事，若有任何決定會向大家報告。

熟知內情人士分析，這次選舉陳其邁是第一線參選人，最了解敗選原因，也必須扛起敗選責任，且他隸屬英系，若要貫徹小英意志，選黨主席是合理抉擇，因此即使先前他說沒意願參選，但其實也一直在仔細評估。

立委趙天麟則認為，陳其邁是相當適合的黨主席人選，因為他與小英總統共事多年，在總統未來不兼任黨主席情況下，可維持府院黨溝通無礙，但未來如何不受英系限制，大開大合走出中生代格局，將是陳其邁面臨的挑戰。

(中時 )

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