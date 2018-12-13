俄「死神之手」末日核彈重返人間 可能先發制人

美俄中等大國的軍備競賽快速升高核戰威脅，一個誤判或意外就可能導致世界末日。（圖／Shutterstock)

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中時電子報

由於美國總統川普已宣佈將退出中導條約(INF Treaty)，俄羅斯因而擔憂美國很可能開始在歐洲部署中程與短程核導彈，為此俄羅斯近期又重提「終極防線」(Perimeter)這個多年來保持極度神秘的報復性核武系統。這個系統有個令人戰慄的別名──「死神之手」(Dead Hand)，俄羅斯軍方高層甚至宣稱，可能考慮採行「先發制人」的核打擊原則。

據《國家利益》報導，俄羅斯在開發新武器有特別的能耐，至少表面上看來是如此，例如普丁所宣稱的可怕武器「核動力巡航導彈」，以及一種裝備1兆噸當量核導彈的機器人潛艇。

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不過，最恐怖的應該是冷戰時期的世界末日系統，它的設計是在遭到核攻擊時能自動發射洲際核導彈，且不需要人類按下按鈕。現在它又被重新拿出來討論，這個在過去被稱為「終極防線」或「死神之手」的末日核戰系統，可能比以往更令人聞之膽寒。

這個新的狀況是在川普政府宣布美國退出1987年《中導條約》之後，該條約讓美俄兩國銷毀了大量的陸基短程與中程導彈庫存。川普認為，俄羅斯先違反了條約，因此美國才會退出條約。俄羅斯認為美國將再次於歐洲部署核導彈，而俄的反制之道只能從本土或潛艇上發射洲際導彈，但這遠遠比不上美國從德國或波蘭對俄進攻來得有效。

報導指出，曾於上世紀90年代統領俄羅斯戰略火箭部隊的葉欽(Viktor Yesin)上個月在接受《紅星報》(Zvezda)採訪時說，如果美國在歐洲部署中程導彈，俄羅斯將考慮採用先發制人的核打擊原則。當問及美國導彈可能在二至三分鐘內就能打到俄羅斯時，俄軍是否只能依賴「終極防線」？這個系統是已經完成還是還未組建起來？葉辛語意模糊地回答道，「終極防線」已在運轉中，甚至還做了些改良，一旦它被啟動，俄羅斯只有一件事可做：發射那些遭到首輪核攻擊後還能倖存的導彈。

前蘇聯時期的SS-17洲際彈道導彈。（圖／美國科學家聯盟）

報導表示，「終極防線」是以特別修改過的SS-17洲際彈道導彈為主，它能將發射核彈的指令傳送到其他洲際核導彈的發射器上。著有《死亡之手》的核武專家霍夫曼(David Hoffman)描述「終極防線」時說道，俄國如果擔心可能受到核攻擊時，最高領導人會提前啟動此一系統，當值人員隨即進入地下掩體，一旦有任何遭到攻擊的跡象（例如核攻擊造成的地震），就算所有通信中斷，地下雕堡的人員仍然可以發導彈，發射指令同時傳遍所有的導彈發射器，然後所有核導彈將自動執行報復任務。

報導說，許多年來這個系統是否存在一直神秘莫測，但有件事很確定，「終極防防線」建立在以恐懼為基礎的方案。因為擔心美國首次核打擊就摧毀俄羅斯領導層，所以才建立這麼一個自動進行核反擊的系統，而現在俄羅斯現在開始公開討論「終極防線」，這才是令所有人擔心的事。

(中時電子報)

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文章來源：Russia's "Dead Hand" Nuclear Doomsday Weapon is Back

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