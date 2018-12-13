小英表姊林美珠戳破「改革的決心」 徐巧芯狠酸民進黨

2018年12月13日 00:51 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

年初因病請辭勞動部長的林美珠，悄悄復出，最新職位台灣金聯資產管理公司董事長。（本報資料照片）

前勞動部部長林美珠，同時也是總統蔡英文的表姊接任台灣金聯資產管理公司董事長。由於傳聞月薪高達40萬元，還有15萬元特支費，外界將此職位視為「肥貓」。該任命一出，國民黨台北市議員徐巧芯狠酸民進黨政府說：知道「改革的決心」有多大！

徐巧芯在臉書指出，民進黨政府2018年選舉失利，黨內從上到下都說要「改革」、「檢討」。但才沒幾天就出了這個人事案--蔡英文總統表姐林美珠接任台灣金聯董座。

她訝異表示，林美珠「接任台灣金聯董座是不是民進黨沒人才，還是小英親戚得罪不起？」因為，此時正值民進黨檢討選舉大敗之際，北農「高級實習生」總經理被究責祭旗下台後，竟然發生小英表姊林美珠接任台灣金聯資產管理公司董事長，這職位月薪傳達40萬元，年薪近500萬元，比北農「高級實習生」總經理年薪250萬元多一倍。所以，徐巧芯譏諷民進黨「改革的決心」得罪不起小英的親戚。

徐巧芯並舉例林美珠擔任勞動部長時推動一例一休的經典語錄：「他可以把車門關起來，他可以去散散步，可以去做做操，他也可以去聽聽音樂」、「一例一休修得越來越漂亮」、「勞檢大概是最後手段，希望企業都能遵守規定」，凸顯林美珠到底適不適任勞動部長這職位。

最後，徐巧芯給民進黨政府一個衷心的忠告：建議再審視一下有沒有合適的人選，此時宜舉才不宜舉親。

(中時電子報)