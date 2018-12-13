酷鳥航空下周起泰國曼谷直飛印度德里，提供每周四班

2018年12月13日 02:25 工商 張佩芬

新加坡航空集團百分之百投資的酷航Scoot， 與泰國本土最具代表性皇雀航空Nok Air合資成立的酷鳥航空NokScoot，將於本月18日啟航曼谷廊曼機場直飛至印度德里英迪拉·甘地國際機場（新德里市區西南方）每周四班服務，提供台灣旅客一個轉機新選擇。

酷鳥航空執行長 Yodchai Sudhidhanakul 表示，這新航點也提供前往印度的台灣旅客多一個選擇。台灣旅客不只可以有酷鳥航空順暢的購票服務、從曼谷轉機飛往印度德里，亦享有絕對優惠票價。

「此航班同時適用前往印度洽公、度假的旅客。抵達德里後也可以很方便延伸至印度其他目的地。新航點印度德里推出後，酷鳥航空 NokScoot也將陸續在2019上半年擴大在印度的服務。

德里不只是印度最主要的航空門戶，也是熱門的旅遊城市。德里的紅堡就是一個必訪景點，這是為愛妻蓋了泰姬瑪哈林的第五任皇帝沙賈汗所建造的紅色城堡，也是蒙兀兒帝國使用了200年的居所。建於1656年的賈瑪清真寺是印度最大、最古老的清真寺，它的庭院甚至可以容納 25,000 人。康諾特廣場則是德里最主要的金融、商業中心，也是許多國際公司的所在地。

印度知名景點透過酷鳥航空的航班，將提供新世代的國際旅客更多旅遊選擇。印度政府旅遊部門研究指出造訪印度的外國旅客已在 2017 年達到 1018 萬，比2016年成長15.6%。想要旅遊印度的旅客可搭乘酷鳥航空至曼谷轉機前往！

酷鳥航空將於曼谷德里航線使用波音777-200 廣體、雙走道客機執飛。共415個座位，其中 24個座位為商務艙ScootBiz。旅客可依自己的需求購買餐點、座位升等、加大伸腳空間、行李重量。

酷鳥航空飛行網絡除台灣外，從泰國曼谷出發還可以飛往東京、大阪、南京、青島、瀋陽、天津、西安。明年將新增更多班次飛往印度、日本、南韓。

(工商 )