提升救護效能　國際扶輪社捐贈救護器材

新北市頭前扶輪社及國際扶輪社等5社共同購置自動體外心肺復甦機(LUCAS)等器材贈與新莊分隊，未來將服務新莊區地方民眾。（高彥哲翻攝）

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中時
高彥哲

新北市頭前扶輪社等5社秉持取之社會用社會宗旨，發揮民間團體與政府攜手合作的公私協力精神，特捐贈新北市消防局第二大隊自動體外心肺復(LUCAS)及成人半身式甦醒安妮，昨（12）日新北市消防局第二大隊新莊分隊8樓大禮堂舉辦捐贈儀式，由副大隊長林世明代表受贈。

本次捐贈由頭前扶輪社及國際扶輪社3750地區韓國水原中央社共同主辦，邀集五工扶輪社、泰山扶輪社、新北市百合扶輪社、新北圓桌扶輪社共同購置自動體外心肺復甦機(LUCAS)及成人半身式甦醒安妮各乙台贈與新莊分隊，未來將服務新莊區地方民眾。

消防局第二大隊表示，在頻繁的勤務中，為提升救護品質、在有限的救護人力下能夠發揮最大的效益，藉由自動體外心肺復甦機讓救護人員多一雙手，能夠執行插管、靜脈注射給藥等高階的救護技術來搶救患者的生命，有了機器按壓、使患者的CPR按壓不會因搬運或空間限制而造成按壓中斷或深度不足等問題。

消防局第二大隊表示，透過捐贈配有CPR成效即時回饋裝置的成人半身式甦醒安妮，可以訓練分隊同仁CPR按壓的品質，以矯正徒手按壓的深度、速度，透過此次捐贈之救護器材以輔佐救護人員執行救護勤務更為順遂，以搶救更多患者寶貴的生命。

(中時 )

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