12月13日三報頭版要聞

2018年12月13日 07:18 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

吳寶春因為在國際麵包比賽中得到冠軍，被拍成勵志電影，成為家喻戶曉的台灣之光，但因為承認自己是中國人，被綠營視為非我族類，啟動政治追殺。這些鬥臭自己同胞的人，借用準高雄市長韓國瑜的網路小編名言，「真是噁心極了！」

全台首例自動駕駛意外，也是全世界第二例。29歲林姓男子前晚駕駛特斯拉Model S電動車，行經國道3號寶山路段時，以時速110公里撞上正在內側車道處理事故的2輛國道警察巡邏車，幸好4名員警機警閃避，未有人受傷，林男表示，因工作疲憊，上交流道後就啟動自動輔助駕駛，至於事故真正原因有待進一步調查。

台北市士林、大同選區立委補選，民進黨到底要提名誰？雖然傳出有意徵召小燈泡律師吳君婷，但是民進黨代理黨主席林右昌11日晚與另一位角逐者何志偉的父親、中常委陳勝宏見面後，並未達成共識。何志偉說，「現在就等提名小組最後的答案」。

◎工商時報

美國聯準會（Fed）下周將召開今年最後一次決策會議，外界預期升息一碼應是大勢底定。不過先前多次砲轟Fed升息的美國總統川普（Donald Trump）再度隔空嗆聲Fed，批評它若執意要在下周升息將是「一大蠢事」。

攸關上市櫃公司經營權保衛戰新版公司法「大同條款」11月上路後，包括有永豐金、精技、王道銀等公司大舉加碼自家股票，其中，永豐金大股東上誼文化光11月就大買1.25萬張、連10個月敲進有6.67萬張。

Google昨（12）日公布台灣2018年度搜尋排行榜，選前引發「韓流」現象的高雄準市長韓國瑜，在搜尋量暴增下，毫無意外登上Google快速竄升人物、快速竄升政治人物雙冠軍，而在年度快速竄升關鍵字總榜中，也拿下第8名的成績，僅次於世足賽、中選會、延禧攻略、如懿傳、地震、公投等。

◎旺報

麵包師傅吳寶春赴上海開店，卻意外陷入統獨紛爭。大陸國台辦發言人馬曉光12日指出，台灣人也是中國人，「九二共識」是兩岸關係的基礎，吳寶春的聲明表達的是正確的認知、正常的感情，而民進黨與台獨對吳寶春的瘋狂圍攻才是政治扭曲與迫害。

中共官媒《人民日報》罕見連續兩日刊文，繼11日刊出吳寶春專訪，12日又以標題為「是誰讓吳寶春們進退兩難？」的評論，指出吳寶春只懂烘焙，不懂政治，現在卻被弄得遭台灣部分網友抨擊、綠營打壓，進退維谷，並說「給吳寶春們最大壓力的，不是大陸」，而是一群別有用心的人。

兩岸政治僵局下，最不需要的，就是激化對立，相較上次85度C事件，國台辦僅重申立場冷處理，此次吳寶春事件，國台辦則積極扮演緩和角色，並多次呼籲兩岸民眾「不必隨之起舞」，在九合一選後民意翻轉之際，也反映國台辦重新寄希望於台灣人民，應對上更為細膩。

(中時電子報)