12月13日三報頭版要聞

三報頭版要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

政治獵巫 追殺吳寶春 鬥臭自己人

吳寶春因為在國際麵包比賽中得到冠軍，被拍成勵志電影，成為家喻戶曉的台灣之光，但因為承認自己是中國人，被綠營視為非我族類，啟動政治追殺。這些鬥臭自己同胞的人，借用準高雄市長韓國瑜的網路小編名言，「真是噁心極了！」

特斯拉自動駕駛闖禍 差點撞死警

全台首例自動駕駛意外，也是全世界第二例。29歲林姓男子前晚駕駛特斯拉Model S電動車，行經國道3號寶山路段時，以時速110公里撞上正在內側車道處理事故的2輛國道警察巡邏車，幸好4名員警機警閃避，未有人受傷，林男表示，因工作疲憊，上交流道後就啟動自動輔助駕駛，至於事故真正原因有待進一步調查。

何志偉搶披綠袍 拚KO吳君婷

台北市士林、大同選區立委補選，民進黨到底要提名誰？雖然傳出有意徵召小燈泡律師吳君婷，但是民進黨代理黨主席林右昌11日晚與另一位角逐者何志偉的父親、中常委陳勝宏見面後，並未達成共識。何志偉說，「現在就等提名小組最後的答案」。

◎工商時報

川普嗆Fed下周升息是蠢事

美國聯準會（Fed）下周將召開今年最後一次決策會議，外界預期升息一碼應是大勢底定。不過先前多次砲轟Fed升息的美國總統川普（Donald Trump）再度隔空嗆聲Fed，批評它若執意要在下周升息將是「一大蠢事」。

大股東11月狂買自家股

攸關上市櫃公司經營權保衛戰新版公司法「大同條款」11月上路後，包括有永豐金、精技、王道銀等公司大舉加碼自家股票，其中，永豐金大股東上誼文化光11月就大買1.25萬張、連10個月敲進有6.67萬張。

世足賽、清宮劇最夯 韓國瑜最熱搜

Google昨（12）日公布台灣2018年度搜尋排行榜，選前引發「韓流」現象的高雄準市長韓國瑜，在搜尋量暴增下，毫無意外登上Google快速竄升人物、快速竄升政治人物雙冠軍，而在年度快速竄升關鍵字總榜中，也拿下第8名的成績，僅次於世足賽、中選會、延禧攻略、如懿傳、地震、公投等。

◎旺報

抹紅吳寶春 陸轟民進黨扭曲

麵包師傅吳寶春赴上海開店，卻意外陷入統獨紛爭。大陸國台辦發言人馬曉光12日指出，台灣人也是中國人，「九二共識」是兩岸關係的基礎，吳寶春的聲明表達的是正確的認知、正常的感情，而民進黨與台獨對吳寶春的瘋狂圍攻才是政治扭曲與迫害。

陸媒聲援吳寶春 批綠營操作仇中

中共官媒《人民日報》罕見連續兩日刊文，繼11日刊出吳寶春專訪，12日又以標題為「是誰讓吳寶春們進退兩難？」的評論，指出吳寶春只懂烘焙，不懂政治，現在卻被弄得遭台灣部分網友抨擊、綠營打壓，進退維谷，並說「給吳寶春們最大壓力的，不是大陸」，而是一群別有用心的人。

台選舉翻轉 陸再寄望台灣人民

兩岸政治僵局下，最不需要的，就是激化對立，相較上次85度C事件，國台辦僅重申立場冷處理，此次吳寶春事件，國台辦則積極扮演緩和角色，並多次呼籲兩岸民眾「不必隨之起舞」，在九合一選後民意翻轉之際，也反映國台辦重新寄希望於台灣人民，應對上更為細膩。

(中時電子報)

提升救護效能　國際扶輪社捐贈救… 科學界大反轉 新研究；女性生完…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。