林美珠爽接肥缺 蔡英文慘遭10字怒轟

2018年12月13日 07:55 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

都與小英有關！ 出包閣員荒謬TOP5創舉

前勞動部長林美珠，同時也是總統蔡英文的表姊，昨接任台灣金聯資產管理公司董事長，引發爭議。對此，國民黨發言人洪孟楷諷刺蔡英文，「堅持改革還是堅持酬庸？」

台灣金聯資產管理公司昨召開董事會，一致同意通過推舉合庫銀法人代表董事林美珠為該公司新任董事長。台灣金聯表示，歷任部分董事長具有法律背景，對業務有加分作用，因此，林美珠是法律背景出身，可謂適才適所。

對此，洪孟楷在臉書發文指出，若林美珠不是蔡英文表姐，能有這樣待遇嗎？他直言，蔡英文對自己人大方到離譜，到底是在堅持改革？還是堅持酬庸呢！

洪孟楷提及，依照台灣金聯網站所稱，「台灣金聯公司是政府為協助國內金融機構快速處理不良債權，降低逾放比率，健康金融產業，維護金融資產合理價值，於2001年由國內各大金融機構共同集資成立的第一家本國資產管理公司」。換言之，就是一家金融專業的資產管理公司。但林美珠曾於內政部、蒙藏委員會、勞動部，就是沒有相關金融專業，能夠擔任台灣金聯董事長，說因為「專業」，根本嘲諷林美珠吧！

「前任勞動局長郭芳煜下台後有此待遇？其他部會首長誰有辦法獲得一年薪四百萬的好缺？」洪認為，林美珠與其他人相比，就是多了個蔡英文表姐身份，是否因為如此，所以才能要風得風、要雨得雨、要肥缺有肥缺？看在任何國人眼裡，這不是酬庸、什麼才是酬庸！

蔡英文過去面對批評常說，這是「堅持改革」，不過洪認為，過去兩年多看來，包括吳音寧、101董座張振亞，甚至現在的林美珠，改革與否還未見，但卻看到一張張酬庸的臉孔，「堅持改革是假，堅持酬庸才是真」。

(中時電子報)