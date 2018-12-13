陳其邁 VS 賴清德？林濁水一番話意有所指！

2018年12月13日 08:18 中時 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前立委陳其邁高雄市長敗選後，外傳決定將參選民進黨黨主席，共同承擔敗選責任。外界認為，陳其邁隸屬英系，若要貫徹小英意志，選黨主席是合理抉擇。而外界也評估，若行政院長賴清德請辭後，新系和賴清德也有意爭黨主席之位，陳其邁此舉是否意有所指？前民進黨立委林濁水就曖昧的表示，「陳其邁和蔡英文的觀點和想法，都和賴清德不同，卻說有高度共識」。這種高度共識真是巧！

賴清德日前在檢討記者會談到民進黨敗選原因，高雄市長選舉失利的陳其邁，對賴清德提到人民最期待政府做什麼？人民最期待政府改善經濟，還有年輕人的感受，他坦言自己「有被打到」！也認同賴所言，民進黨這次會輸，就是輸在「同理心」。

陳其邁更強調，民進黨選後不斷傳出派系的各種盤算、逼宮、切割，或是誰要當黨主席，其實人民根本不在乎這些。民進黨現在要想的是，年輕人怎麼看民進黨？民進黨最重要的是，要趕快重整隊伍，檢討完了就趕快做事，還有13個月，還有救。

而陳其邁雖然敗選，但人氣不降反升，辦咖啡會竟有上萬人參加，外傳民進黨中生代頻勸進，要他參選民進黨主席，他先前明確表示沒意願，但據了解，12日他到台北與「高層」會面後一度態度轉變，考慮參選主席，不過深夜他發出聲明仍態度保留，強調「若有任何決定會向大家報告」。

熟知內情人士分析，這次選舉陳其邁是第一線參選人，最了解敗選原因，也必須扛起敗選責任，且他隸屬英系，若要貫徹小英意志，選黨主席是合理抉擇，因此即使先前他說沒意願參選，但其實也一直在仔細評估。

不過陳其邁的參選，是否會打亂新系和賴清德的布局？因據港媒《中評網》表示，賴清德或將在總預算審查完後離職，去職後有可能參選民進黨黨主席之位，或是其隸屬的新系推派一人出馬角逐，畢竟民進黨下一任黨主席之位，掌握2020總統和立委提名權。

林濁水就於臉書發文，意有所指的表示，怎麼這麼巧！怎麼陳其邁的想法和蔡英文那麼像？陳其邁說他被賴清德的辭職聲明打到。所以希望賴清德留任。而總統府對賴的聲明也說，總統和賴院長對未來的佈局、以及推動的節奏上，有高度共識。同時認為賴清德應該留任。

林濁水更直言「陳其邁和蔡英文的觀點和想法，明明都和賴清德說的憲改、大破大立、堅持都大大不同，卻說和賴清德有高度共識」。這種高度共識真是巧！

(中時 )