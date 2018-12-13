下周更冷！入冬首波冷氣團將報到 台北體感只剩11度

2018年12月13日 08:18 中時電子報 莊楚雯

今年入冬首波冷氣團將在周日報到！中央氣象局表示，昨天晚上淡水再創13.7度低溫，稍涼的天氣持續到周六，周日下半天開始新一波冷空下來，北部、東北部溫度降至15度左右，下周一後乾冷空氣南下，輻射效應明顯，預計下周一、二清晨及夜晚，中部以北有機會下探14度，台北體感溫度更只剩11度。

氣象局表示，周日因為東北季風增強或大陸冷氣團南下，周日到下周一(12/17)北部、東半部會下雨，中南部穩定，北部東北部最冷，台北低溫15度，空曠地方14度，中部南部、花東地區16度到18度。

下周一、二東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部天氣穩定，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。因為風速變弱及輻射冷卻效應，清晨、夜晚的溫度偏低，恐到15度以下，台北體感溫度更只有11度、12度左右。日本氣象協會更預測，下周一台北低溫會到10度。

氣象局說，下周三(12/19)東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但日夜溫差仍大，北部14至24度，中南部地區15到29度。

(中時電子報)

圖為 體感溫度(翻攝自 中央氣象局 體感溫度)