丁守中燒錢打「不會贏官司」？律師揭原因是…

2018年12月13日 08:22 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中以3254票之差，敗給現任市長柯文哲後聲請驗票，11日正式提出選舉無效訴訟，北院今上午10時公布驗票結果。律師林智群指出，丁守中花400萬保證金加上律師費用300萬元後驗票仍未翻盤，還提選舉無效訴訟「為何明知官司勝算不大為何還是要打？」，林智群揭原因「勝敗不見得是重點，打的是一口氣呢！」。

北院今上午10點公佈重新計票結果，據了解，丁守中陣營律師紛紛認為驗票翻盤無望，否則不會在重新計票結果公布前就提出選舉無效訴訟。

林智群在臉書PO文表示，丁守中選舉訴訟官司即使打贏，重選結果也應該不會改變，他說，官司結果不是重點，重點是「讓對方痛苦，我不高興，你也別想開心」，就好比丁守中一個禮拜燒掉400萬保證金及律師費用300萬，加總700萬驗票仍未翻盤，林智群說，丁守中固然心痛那個錢，但相對的，柯文哲也耗費300萬元律師費「柯ｐ會不會肉痛？也是會的！」

林智群表示，如同豪門夫妻離婚，除了離婚官司外還有一堆其他的官司，看內容都是一堆雞毛蒜皮的事情，有些法律上根本不會成立，也是告了一堆，「為什麼？不是要錢，不是要勝訴，而是出一口氣！」、「因為爺們（老娘）打官司，我不爽，你也別想好過！林X不高興喜歡燒錢你管得著？ 」，林智群最後一語道破，打官司勝敗不見得是重點，打得是一口氣呢！

(中時電子報)