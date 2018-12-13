國際星級酒店搶攻台中 萬楓酒店搶先進駐

2018年12月13日 08:42 中時 馮惠宜

台中萬楓酒店12月正式開幕對外營運，董事長洪乙彥、立法院副院長蔡其昌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都到場為開幕剪綵。（馮惠宜攝）

燕子來了！國際星級酒店也開始搶攻台中市場，繼日月千禧酒店、台中公園智選假日酒店(Holiday Inn Express) 進駐後，萬豪酒店集團旗下萬楓酒店12月正式開幕，明年還有李方艾美酒店開幕，未來還有勤美洲際酒店、豐邑、台中商銀七期總部等五星級酒店！

台中政府推動「中進中出」國際入境旅遊模式，讓中台灣與國際接軌並深化國民旅遊，成功吸引國際星級酒店積極搶佔！萬豪國際是全世界最大國際連鎖酒店集團，近年積極開拓國際市場；其中萬楓酒店成立於1987年，是萬豪集團自創品牌之一，而台灣第一間萬楓酒店即將於12月正式開幕，特別強調「觸手可及的奢華感。」讓旅客享有超越4星級的服務品質。

台中萬楓酒店位於台中市的交通樞紐上，緊臨逢甲商圈，距台灣高鐵台中站僅8公里距離，台中國際機場僅10公里距離及僅僅1公里的距離即可抵達國道ㄧ號高速公路的台中交流道。此外，住客亦可輕易地由酒店出發抵達諸如台中國家歌劇院、麗寶Outlet Mall及后豐鐵馬道等台中知名景點。

明年即將開幕，位於台中火車站前，同為萬豪國際集團旗下頂級酒店品牌的「李方艾美酒店」，目前正在積極趕工興建中，未來還有由勤美集團與洲際酒店集團簽訂委託經營管理合約，引進洲際酒店最頂級品牌的「洲際酒店暨度假村」，樓高27層酒店、規劃220間客房將於今年底啟動；另外七期市政、惠中路口的豐邑建設總部，市政、河南路上的台中商銀企業總部的台中之鑽預計都將引進五星級酒店進駐。

(中時 )