金門官窯青花汽鍋 有溫度的故事讓它熱賣

2018年12月13日 09:39 中時 李金生

金門陶瓷廠長許績鑫指出，每項產品都有「官窯」的標記。（李金生攝）

成立於1963年的金門陶瓷廠是全台唯一的「官窯」。（李金生攝）

金門陶瓷廠推出高溫窯燒的汽鍋，製作過程有老師傅的堅持和用心。（李金生攝）

甚麼樣的鍋子可以讓一個人找了40多年？全台唯一「官窯」金門陶瓷廠出產的「汽鍋」，讓41年前在尚義機場旁營區服役，日前走訪台中新社花海金門特展區的老兵，一償再見老東西的心願，也讓這款有故事的青花瓷鍋，意外成為團購熱賣商品。

12月1日開幕的新社花海活動，2周來已湧進超過53萬名國內外遊客，金門縣政府也應邀參展，廣達14公頃的高粱景觀區，以金門酒廠及金門縣農試所為主場，搭配金門特產展售，吸引大批遊客來到。

一位石姓遊客看到金門陶瓷廠展示的陶瓷汽鍋，開心說道：「就是這支鍋子，我找了它40幾年！」堅持沒有其它現貨也沒關係，一定要將現場展示品買回去。

原來他在1977年左右，在尚義機場藍天戲院旁的營區服役，當年特別採購多支汽鍋帶回台灣送給親友，自己忘了留用覺得很遺憾。後來再到金門旅遊也沒買到，沒想到會在逛花海時意外看到。

這樣一段屬於金門前線，很有溫度的戰地故事，在花海現場很快傳開，不少人覺得好感動，聽說金門陶瓷廠是全台唯一的「官窯」，陶瓷汽鍋看來十分雅致，也跟著揪團下單訂購，一下就累積百餘支之多。

金門縣陶瓷廠長許續鑫表示，該廠原來是「碗廠」，國軍轉進金門後生產轉型，廠長也多為軍職外調，早期有雲南籍老兵引進這款汽鍋，其後曾斷續生產，10幾年前推出一陣子，最近再出窯一批，採購者多為懷舊顧客，相當受到歡迎。

在愛用者的口碑中，這款經過1250度高溫窯燒，有魚、蝦描寫的青花瓷鍋，外型呈扁圓形，腹部鼓起，左右兩端突出方便拿取，與一般硬泠的鍋子相較，讓烹調也增添幾分雅趣。

這款屬於悶煮型，可保留食物最原始、純粹味道的鍋子，原價每支1200元，目前配合新社花海活動打9招，廠方希望適量擴大生產，與更多的人分享。

(中時 )