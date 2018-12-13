就是愛這味！「廁所盜」趁人內急行竊

2018年12月13日 09:42 中時 馮惠宜

許嫌多次趁人內急行竊。（馮惠宜翻攝）

廁所設置物平台竟成小偷「保證取物」的設計？！一名31歲許姓竊嫌利用網咖廁所「保證取物」的疏失，趁人有三急時下手行竊，警方調閱監視器循線查獲將他函送偵辦，沒想到才隔1個禮拜，離家出走缺錢花用的許嫌重施故技，卻在得手後發出聲響遭被害人發現，當場人贓俱獲，獲報趕到現場的警方見到許嫌也忍不住問：「怎麼又是你？」全案最後依竊盜現行犯將其移送偵辦。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所11月下旬獲報多起廁所竊案，報案民眾均稱如廁後才發現放置後方平臺的包包不見了，警方隨即調閱監視器循線追查，並發現竊嫌頻繁進出中區某網咖，員警進入網咖果真找到許姓竊嫌，渠對犯行坦承不諱並主動交出得手贓物，警方依竊盜案將其函送偵辦。

沒想到1個禮拜後，缺錢花用的許嫌又想故技重施，這次卻一時失手，偷竊過程不慎撞到隔板發出聲音遭張姓被害人發現，許嫌嚇得將背包丟了就跑，卻被追出的被害人當場逮個正著，許嫌見被害人欲報警，還試圖向其求情放他一馬。

經警方調查，31歲的許姓竊嫌過去從沒有前科，日前負氣離家出走後以網咖為家，空有大學學歷卻不肯自食其力養活自己，其無意間發現該處廁所「保證取物」的設計，缺錢花用竟動了偷竊念頭，得手後食髓知味又多次下手行竊，終引起警方注意進而被查獲。只是沒想到事隔1個禮拜，許嫌竟又故計重施，這次卻失手當場人贓俱獲，警方見到許嫌詫異的問：「怎麼又是你？」其卻低頭不發一語。

(中時 )