小英表姐林美珠復出接肥缺 名嘴質疑「吳音寧2.0」？

年初因病請辭勞動部長的林美珠，悄悄復出，最新職位台灣金聯資產管理公司董事長。（本報資料照片）

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中時電子報
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總統蔡英文表姐林美珠之前因病請辭勞動部長，沒想到復出之後，竟然接台灣金聯資產管理公司的董事長，薪水將從原本部長時的17萬元，提高至31萬元。但細看林美珠的過去背景經歷，和金融業幾乎毫無交集，名嘴黃世聰就指蔡英文用人唯親，沒有考量專業背景是否適用，跟當初用吳音寧擔任北農總經理一樣。

台灣金聯資產管理公司12日召開董事會，通過推舉合作金庫銀行法人代表董事林美珠擔任該公司董事長，林美珠今年2月因病請辭勞動部長，由於她是總統蔡英文的表姊，動向備受矚目。據悉，她每月薪水將從原本部長時的17萬元，提高至31萬元。

黃世聰於政論節目《關鍵時刻》表示，民進黨敗選後，說要虛心檢討，傾聽人民聲音，但暗中卻還是持續角力，就是因為角力到後來無法折衝，林美珠成為平衡黨內勢力的最好人選。

黃世聰接著表示，台灣金聯成立於前總統陳水扁時代，時任的董事長任職過金融行庫董事長，而後前總統馬英九繼任後，也延用阿扁時期留下的傳統，任職台灣金聯董事長都有金融行庫董事長經歷。但翻開林美珠的背景，她畢業於政大法律研究所，曾任行政院參事、中選會秘書長、內政部政務次長、嘉義縣副縣長、行政院政務委員、行政院蒙藏委員會委員外，幾乎和金融財經無關。

黃世聰指出當初小英選記者出身的陳永誠任台灣金聯董事長，就已經被罵翻了，雖然第二任小英換了具有財經背景的鄭明華任職，但沒想到，第三任居然又換了沒有財經背景，又是親戚的林美珠擔任，看在專業人是的眼裡來說，怎麼老是用非金融背景的人是來處理財經事務。

黃世聰強調台灣金聯處理的業務類似北農，類似中間仲介人的角色。例如有一間銀行有要賣給另一個銀行資產，台灣金聯可以抽取固定的佣金。而台灣金聯還有多筆土地，現在正在蓋房子，因此業務量越來越大，所以要接這職務的人最好需要金融行庫業務的背景，可以懂銀行的談判和土地開發的流程，但林美珠顯然沒有這方面的背景，來接這職務會讓人感到一頭霧水。

黃世聰認為蔡英文的用人行事風格，可能是過去跟她共事過，或是她的親疏，她就願意用這個人試試看，但是沒有考量到其專業背景，這就跟蔡英文當初安排吳音寧在北農總經理的決策風格非常像，也是蔡英文最大的敗筆。

(中時電子報)

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