無法無天！楠西2警深夜巡邏遇襲 背部手臂中彈送醫

2018年12月13日 09:45 中時 李其樺

台南警督察組13日上午探視受傷顏姓警員（右）。（李其樺翻攝）

台南市玉井分局楠西分駐所所長王者音、顏進財昨晚10時許在路邊執行巡邏勤務時，遭不明男子連開5槍，導致王、顏背部和手臂中彈，送醫後幸好均受輕傷沒有大礙；案發後警方已成立專案小組，全力圍捕開槍襲警男子。

警車玻璃窗上彈孔。（李其樺翻攝）

警方調查，昨晚10時21分王者音、警員顏進財在楠西區密枝里台三線362公里處，發現一名男子騎乘腳踏車停在路邊，因值深夜，且位處偏僻，可能有需協助之處，警員顏進財遂開窗關懷詢問。

所長王者音當時穿著防彈背心，遭歹徒開槍打中背部。（李其樺翻攝）

不料該男子偽稱腳踏車故障，趁所長王者音開車門要下車時，朝王正面射擊2槍、王轉身上車閃避時，背部又被射中1槍，顏員欲將警車駛離現場求援，此時該男子又向警車射擊2槍，子彈由車輛左後方玻璃射入，造成車輛左後方車窗碎裂，造成警員顏進財左手臂被打中1槍，歹徒行凶後即往山區逃逸。

案發後王、顏兩人送往柳營奇美醫院就醫，幸好所長王者音當時穿著防彈衣，僅背部紅腫，顏進財則手臂擦傷，在醫院就受包紮治療後即返回崗位。警方現場初步清查發現彈殼5顆，已成立專案小組積極查緝偵辦中。

(中時 )