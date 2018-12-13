孤獨死！他暴斃租屋處房東獅子大開口 女兒嗆拋棄繼承拒賠

2018年12月13日 09:45 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

家家有本難念的經，日前《命案現場清潔師》分享一則案例，一名男子陳屍租屋處處多日，直到臭味飄散出來才被發現，男子與前妻所生的女兒從國外返台處理後事，被房東要求家具、重新裝潢費等損失，但女兒卻以父親從未養育過她為由，嗆要「拋棄繼承」拒絕賠償，讓人唏噓不已。

《命案現場清潔師》在臉書po文，表示先前接到一件案子，一名男子與前妻離婚後租屋獨居，他的女兒在3歲時就隨著母親搬到國外，30年來父女鮮少交集，而男子女兒得知父親過世回台處理後事，與房東討論後續事宜。

房東要求死者家人賠償所有損失，包括清潔費用、家具、重新裝潢以及數月無法出租的租金等，然而家人僅願意賠償汙染家具及清潔費用，雙方爭論不休，喬不攏該由誰負擔清理費用。

過程中，男子女兒說「雖然我在血緣上是他的女兒，但是這幾十年來他都沒有養育過我，他對我而言就是一個就當初提供了一點東西的陌生人」，認為房東要求賠償家具及裝潢費用高得不合理，拒絕賠償；房東則認為，租屋處發生命案，理應全面置換家具供下個房客居住。

男子女兒與房東越吵越激烈，房東氣憤地要男子家屬想辦法「總不能照你們這樣擺爛！」，此時女兒突然回嗆「其實，我只要拋棄繼承就好了啊，這樣我就不用負責了，甚至我可以叫爸爸所有的親友全部都拋棄繼承」，要房東休想獅子大開口，死者哥哥也跟著幫腔，說租房子本來就跟生意一樣有賺有賠。

清潔師途中離開一下，回來發現死者女兒還在與房東爭吵，她說「你也知道我希望事情趕快落幕，要不然的話我已經去辦理拋棄繼承，而且我兩天後就要回國了，其實我可以不用負責的你知道嗎？」清潔師聽聞，將保單攤在桌上，受益人寫著死者女兒名字，感慨地對她說「可能父親沒有養育過妳，但這應該是他對妳的一點補償吧。」

Po文引起網友兩派爭論，有人認為「房東真的獅子大開口想幹無本生意，還趁機撈一筆」、「講錢失感情」、「這沒有對與錯，一個是出租賺錢，一個因為祂是家人，但這個家人根本是陌生人。人都是自私的」、「雖然沒盡到父親的責任，但我想，祂心裡一直有女兒的存在」

(中時電子報)