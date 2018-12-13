綠營大陸賺大錢狂打吳寶春 蔡正元批民進黨：假掰的不像人

文化部長鄭麗君28日在立法院答詢。（姚志平攝）

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中時電子報
鄭麗君回應「中國台灣」一說。(圖／翻攝自鄭麗君臉書)

知名麵包師傅吳寶春捲入兩岸政治風波，找來準高雄市長韓國瑜合體救火。昔日「台灣之光」被綠營狂打，國民黨前立委蔡正元批民進黨「實在假掰的不像人」。他並舉文化部長鄭麗君為例，吳寶春不行去大陸賺錢，鄭麗君的老公沈學榮在大陸賺大錢。民進黨裝沒看見，鄭照常搞台獨當部長，還可以選黨主席。

知名麵包師傅吳寶春捲入兩岸政治風波，被綠營狂轟「不愛國」，前國民黨立委蔡正元在臉書批民進黨「實在假掰的不像人」。他說，吳寶春去中國大陸賺錢，不可以自稱中國人，吳寶春祖上來自福建，自稱是中國人，名正言順無可挑剔。

蔡正元提文化部長鄭麗君，他說，鄭麗君的老公沈學榮在中國大陸賺大錢，賺的錢掛在鄭麗君名下，大陸的公司，兩夫妻不掛名，民進黨就裝著沒看見。鄭麗君照常搞台獨當部長，還可以選黨主席。民進黨這批貨色，真的「假掰的不像人」!

根據2018年4月監察院公布財產申報資料，文化部長鄭麗君和夫婿沈學榮共同申報財產合計逾13億元；共同申報土地4筆、建物7筆，分別位於台北市大安區及內湖區，存款2億8715萬2304元，債權6億7277萬餘元，大多為朋友創業借款；沈學榮在事業投資部分有3億1975萬元，及價值1億935萬元的股票，分別為友達及可成。

不久之前金馬獎捲入台獨事件，鄭麗君發言引發大陸網友圍剿，大陸網友更在微博討論區起底沈學榮，在對岸有設置產業，公司名稱為東莞居磁電子公司。但鄭麗君辦公室事後澄清，2012年鄭麗君擔任民進黨立委後，2012年沈學榮即退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事。近年來臺灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司亦僅有買賣之業務往來。

(中時電子報)

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