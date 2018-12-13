嘉市》女技工陳怡伶癌逝，畢生積蓄百餘萬捐贈復康巴士

陳怡伶的家人代表捐贈捐復康巴士，市長涂醒哲（右）代表受贈。（廖素慧攝）

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陳怡伶捐贈捐復康巴士，用大愛回饋社會，身心障礙朋友受惠。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

未婚的陳怡伶女士今年4月癌逝，生前在嘉義榮民醫院當技工，省吃儉用，熱心助人，兄弟姊妹將她畢生的積蓄百餘萬元，以她的名義捐贈高頂復康巴士給嘉義市，13日市長涂醒哲代表受贈。

嘉義市政府13日舉行陳怡伶捐贈復康巴士儀式，陳怡伶的大姊陳瑞芝、5弟陳彥良及小妹陳怡君代表捐贈，涂醒哲代表受贈，議員蔡文旭見證，為弱勢族群的代步交通工具再添利器。

陳彥良說，3姊陳怡伶生前在嘉義榮民醫院當技工，終身未婚，平常省吃儉用，熱心幫助至親友人，樂善好施，也樂做公益，2年多前她被檢出罹患肺腺癌，接受治療控制病情，但癌細胞擴散至骨頭，今年4月4日往生，家人悲痛不捨。

陳彥良說，兄弟姊妹們有感於3姊生前以助人為快樂的心意，決定善用她畢生的積蓄回饋社會，以她的名義捐贈1部高頂復康巴士，幫助更多弱勢族群，這部復康巴士價值約165萬元，是為行動不便的弱勢朋友量身打造的無障礙巴士

市政府社會處表示，市府委託脊髓損傷者協會經營10餘輛復康巴士，10多年來提供便利交通接送，也獲得善心人士熱烈回響，自發性的捐贈復康巴士給市政府，歡迎行動不便、身心障礙朋友多加利用，服務時間為周一至周五、每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，接送服務預約電話（05）2771030。

(中時 )

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