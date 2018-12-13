名人癌症悄悄上身？專家揭最大恐怖致癌風險

左起：裕隆董事長嚴凱泰、藝人安迪、名嘴劉駿耀。(組圖/本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
震驚各界！裕隆董座嚴凱泰逝世　享年54歲

裕隆集團董事長嚴凱泰、藝人安迪、名嘴劉駿耀等人，近來相繼因為食道癌、胰臟癌過世，引發各界關注，為何各種癌症悄悄上身？專家警告，即便是養生派仍有可能罹癌，因為無時無刻散落在生活周遭的環境荷爾蒙，恐怕才是最大的隱形致癌風險！

台灣生態危害健康管理學會在「環境荷爾蒙危害與風險溝通論壇」中指出，所謂的環境荷爾蒙，是指某些經暴露於環境的人造化學物質，透過食物鏈再回到人類身上或其他生物體內，而且無所不在。

根據防檢局統計，台灣每年有90億元的農藥在市面上流通，每公頃農藥用量達到17公斤，為全球第一並且是全世界平均量的34倍。由於民眾大量使用農藥、清潔劑等化學用品，這些物質殘留在土壤和水中，透過食物鏈進入人體，不但有害健康，也會導致基因突變、提高絕種的風險，同時使得國人罹癌比例越來越高。

另外，舉凡塑膠製品常見的塑化劑、ATM列印的明細表和電子發票上存在的雙酚A、洗碗常用的清潔劑，以及空氣中的PM2.5等等都是環境荷爾蒙。最可怕的地方在於它們能模擬體內的天然荷爾蒙，進而影響人體內分泌系統及生理調節機能。

至於環境荷爾蒙的來源普遍存在於空氣、土壤、溪、河、湖水等環境中，主要經由飲用水、食物攝入及日用品接觸等管道進入人體，而且大部分的環境荷爾蒙皆可長期存在、不易分解、具生物濃縮及蓄積性，對生物具有毒性。

中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，人們其實並不知道自己暴露在大量的環境荷爾蒙中。研究證實，環境荷爾蒙增加罹癌比例，包括乳癌、卵巢癌、前列腺癌、睪丸癌、甲狀腺癌等多種癌症息息相關。要減少環境荷爾蒙的危害，除了改善環保意識之外，最基本的自保之道就是多洗手以減少風險，並尋求醫護專業諮詢。

(中時電子報)

環保署毒物與化學物質局12日舉辦「環境荷爾蒙危害與風險溝通論壇」，台灣生態危害健康管理學會理事長彭瓊芳(右三)、陽明大學教授劉宗榮(右二)、北榮臨床毒物中心主任楊振昌(右一)、中國醫藥大學附設醫院外科部主任王輝明(左一)、台灣生態危害健康管理學會顧問李英雄(左二)、國家環境醫學研究所研究員林嬪嬪(左三)皆出席。(台灣生態危害健康管理學會提供)

文章來源：台灣生態危害健康管理學會

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