淘寶網站賣家包裹藏火腿 防檢局：將派檢疫犬執勤

2018年12月13日 10:24 中時 鄭郁蓁

電子商務平台越來越受民眾歡迎，但近日非洲豬瘟在大陸蔓延，網友憂心，成為防疫漏洞，對此防檢局今天表示，近日已經加強跨境檢疫，針對沒有申報的包裹，都會經過X光檢查，同時也派檢疫犬輔助執勤，一旦不符合就會擋關。

有網友昨天在臉書貼出，在淘寶網買一條狗牽繩，結果卻收到一條火腿腸，憂心造成防疫漏洞，網友表示，自行致電防檢局詢問，得到「不是包裹原本申報的貨品，海關就不會驗到」的答案，憂心因此形成防疫漏洞。

防檢局局長馮海東，今天到立法院專案針對「跨國網路消費行為(電子商務)盛行所衍生之我國食品安全、防疫把關、消費者保護及犯罪漏洞等相關問題」提出專案報告。

馮海東表示，淘寶台灣分公司已經建置並公告禁止輸入我國的動植物等清單，透過篩檢運送地址來阻斷下單，一旦違規情節重大，就會直接凍結該商家帳戶，並於淘寶臉書粉絲專業公告提醒用戶避免購買。

馮海東指出，為避免民眾透過電商網站購買大陸豬肉或其產品，蝦皮購物、奇摩拍賣、露天拍賣及PChome等大型店商平台均已自主承諾加強落實清查過濾下架。

防檢局並統計，今年到12月7日為止，接獲電商平台違規檢舉案共365件，其中動物檢疫物180件，植物檢疫物46件、動物用藥101件、農藥38件。而11月止快遞違規輸入動物及其產品共裁罰86件，違規輸入植物及其產品共92件。

防檢局表示，目前包含國際快遞及其郵包一定都會進X光檢查，這次為了防治豬瘟，近日已經派檢疫犬一起執勤，看到火腿、肉品，型狀質地成色全部都會攔下來，最近特別針對豬肉製品成分已經特別加強。

防檢局表示，根據動物傳染病防治條例和植物防疫檢疫法規定，動物或其產品等檢疫物輸入，不論以貨運、快遞或是郵包，均需符合防疫規定，如未經申報，擅自輸入植物檢疫物，處三年以下有期徒刑，或併科罰金十五萬元；若是輸入禁止動物檢疫，處七年以下有期徒刑，得併科罰金三百萬元以下。

(中時 )