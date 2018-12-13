管碧玲連發8文轟吳寶春 扯韓國瑜提「陰謀論」

民進黨立委管碧玲。（資料照片，王錦河攝）

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中時電子報
民進黨綠委管碧玲連發8文狂轟吳寶春，如此高規格搶版面，被台南市議員謝龍介指因為「她要拚不分區」。最新一篇文中，更提到「陰謀論」。(FB截圖)
文章發出後，有反對管媽言論的網友留言幾乎都被刪除，有網友詢問「為什麼刪評論？你敢說不敢讓別人評論嗎？」文章發出一小時後，留言數仍未破20。(FB截圖)

民進黨綠委管碧玲連發8文狂轟吳寶春，如此高規格搶版面，被台南市議員謝龍介指因為「她要拚不分區」。最新一篇文中，更提到「陰謀論」，她指大陸網友對「九二共識」不買單，而未來一年，韓國瑜必須立刻讓大家看到高雄賺大錢！這時候，吳寶春事件就巧妙地來了，這是不是為了上述平衡而演的戲？文章底下所有反對管媽的留言幾乎都已被刪除。

世界麵包冠軍吳寶春跨海開店，卻深陷政治風暴，民進黨立委管碧玲更是採高規模對吳寶春開罵：「如果這次我們真的大肆同情原諒吳寶春，那麼，不去投降賺大錢的都是豬頭？！」台南市議員謝龍介揭露管碧玲爆罵吳寶春的原因，「她要拚不分區」。

謝龍介說，管碧玲現在是高雄市選出來的立委，但下屆立委沒辦法選了，因為高雄市的立委下一屆就會減少1席，管碧玲的選區因此被分成3塊，管碧玲只好去拚不分區立委。

管碧玲連發8文砲轟吳寶春，最新一篇文章約在1小時前，她說，在很多國家，統獨之爭會激烈到內戰，台灣是偉大的民主國家，沒有內戰、沒有恐怖主義，「只有霸凌，我只能承受」。

她指，對岸網路平台的一種風向：中國網民對「九二共識，賺大錢」贏得勝利有反彈，認為國民黨是騙子，嘴巴說九二共識，其實是假統一，真騙錢。

管碧玲認為，因為中國網民不滿單方讓利造成中國的損失，他們把「九二共識，賺大錢」當作「假統一，來騙錢」，這種星火燎開，中共還會把「九二共識」當成讓利的通關密語嗎？

而未來一年，「韓國瑜必須立刻讓大家看到高雄賺大錢」！無論訂單從哪個國家進來，最給力的一定是中國，中國要讓高雄貨賣出去，讓人進來，以高雄做示範點，讓利給高雄，展望2020的政權之爭，這更是必然的投資。

管碧玲說，「這時候，吳寶春事件就巧妙地來了，這是不是為了上述平衡而演的戲？」吳寶春聲明後，立刻把韓國瑜綁進來，韓關鍵的這句：「他的理念所講的，也跟我在選舉前是一樣的。」把一個聲明，變成「兩人同表」，通關蜜語已從「兩岸一家親」「九二共識」，升級到「中國台灣」。如果這是中國讓利高雄之前，必須要交的心，這代價我們能承受？

文章發出後，有反對管媽言論的網友留言幾乎都被刪除，有網友詢問「為什麼刪評論？你敢說不敢讓別人評論嗎？」文章發出一小時後，留言數仍未破20。

(中時電子報)

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