影》台北市長驗票未翻盤！丁守中擴大敗選3567票

申請重驗的丁守中，驗票結果反而擴大敗選票數。（圖／翻攝自畫面）

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台北地院公布台北市長選舉重新驗票結果

台北市長落選人丁守中聲請重新計票，台北地院本月4日開始驗票，經7個工作天，11日下午完成全北市1563個投開票所選票驗票程序。北院今今(13)日上午10點，舉行重新計票結果記者會，對外公布驗票結果，五位候選人有效票都減少，其中2號丁守中有效票數57萬7096票，減少470票；4號柯文哲有效票數58萬663票，減少157票，丁守中驗票後多輸313票。

台北地方法院發言人黃柄縉，今天上午10時公布台北市長重新驗票結果，如預期，申請重驗的國民黨候選人丁守中，不僅未翻盤，且有效票減少470票，比柯文哲減少157票還多。歷經7天驗票後的兩人得票數為柯文哲58萬0663票，丁守中57萬7096票。

丁守中台北市長敗選原本輸給柯文哲3254票，但重新驗票後因有效票減少比柯多，最後敗選票數反而擴大到3567票。

台北地方法院行政庭長黃柄縉13日公布台北市長選舉重新計票結果，2號有效票為577,096票，4號有效票為580,663票。（陳信翰攝）
台北地方法院行政庭長黃柄縉13日公布台北市長選舉重新計票結果，2號有效票為577,096票，4號有效票為580,663票。（陳信翰攝）
台北地方法院行政庭長黃柄縉13日公布台北市長選舉重新計票結果，2號有效票為577,096票，4號有效票為580,663票。（陳信翰攝）

台北地院發言人、黃柄縉庭長表示，這次驗票約有1800張爭議票，經合議庭判定後，都認定屬各候選人有效票。丁守中聲請重新計票，驗完全部選票後公布後，若不服依法沒有其他救濟管道，因重新計票具司法和行政驗票性質，未來選舉無效訴訟中也不能再聲請驗票。

北院完成重新計票，確認所有資料後，公布重新計票結果如下：

（一） 未領票數：736650票。

（二） 1號有效票：5611票。

（三） 2號有效票：577096票。

（四） 3號有效票：244342票。

（五） 4號有效票：580663票。

北市長選舉驗票結果。(王己由攝)
北市長選舉驗票結果。(王己由攝)
北市長選舉驗票結果。(王己由攝)

（六） 5號有效票：6158票。

(中時電子報)

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