葛蕾《一家人》霸氣 狂飆髒話被嗶

2018年12月13日 10:41 中時 洪秀瑛

葛蕾（左）與何美璇劇中扮母女。（恩喬依影視提供）

邱澤（左起）、何美璇、葛蕾。（恩喬依影視提供）

邱澤（左起）、李立群、董潔、任運杰劇中是一家人。（恩喬依影視提供）

李立群、邱澤、董潔、翟天臨、劉瑞琪、葛蕾等人主演的《幸福一家人》在兩岸播出後，不僅收視一路長紅，連續28天穩居收視冠軍，更獲觀眾青睞，帶動網路話題發酵，多次上微博熱搜，其中「對不起 爸爸沒本事」更是登上熱搜第5名，《幸福一家人》正在愛奇藝台灣站（http://bit.ly/2DPqQGF）免費獨家線上看。

《幸福一家人》11月11日起在北京衛視首播，共播出28天，天天穩居全國收視率第一，CSM52城最高收視率突破1.5%，在優酷和愛奇藝高居電視劇熱度榜前兩名，優酷評分高達8.3，是今年優酷都市類版權劇的第二名，微博話題閱讀量超過4.3億，此外在抖音上也有好成績，總點擊量高達1.2億，其中一支李立群的個人抖音點擊量超過3200萬。

故事有淚水，也有歡笑，承包笑點的除了董潔和翟天臨的「互懟天王CP」外，葛蕾飾演的吳英妹也是搞笑擔當，劇中她是高貴的醫院院長夫人，但讀書時卻是太妹「淮海路黑玫瑰」，只要一出現，觀眾就開心，不過葛蕾不解，「我很認真在演，沒有想要搞笑啊」。

葛蕾為了《幸福一家人》做足準備，從台北帶了至少5大箱的衣服到上海，加上在當地添購的新裝，拍完戲還有大半服裝沒有派上用場。她從來沒想過，這部戲難倒她的部分竟是要她罵髒話，「雖然會用嗶嗶嗶把髒話蓋掉，有人建議我只要對口型就行，但我覺得不罵感覺就不對」。

平時葛蕾不會罵髒話，也不會吵架，為了這場戲事先排練很久，「我演的時候有點心虛，第一次還有點結巴，所以我在演，他們在外面笑，罵到最後我連廣東話都出來了。幸好播出來效果很好」。現在葛蕾在台北還有人叫她「黑玫瑰」，讓她很開心，因為「這樣我就知道他是有看戲的」。

葛蕾曾與邱澤在《必娶女人》扮母子，這次在《幸福》改演邱澤的岳母，加上同在一家經紀公司，拍戲時熟悉有默契，葛蕾笑說：「戲中都是我在罵他，他對上我根本沒機會講話。」她與李立群曾合作《絕代雙驕》、《花木蘭》等戲，「我們是老朋友了，10多年沒合作，再合作很開心。」

(中時 )