從死亡中珍惜！游泳教練之妻成大體老師 紀錄片感動學生

《那個靜默的陽光午後》紀錄片導演陳志漢（右）和雲林縣褒忠國中師生分享創作初衷。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林縣褒忠國中放映《那個靜默的陽光午後》紀錄片，講述生命的意思義及親情修補，不少人因感動而流淚。（許素惠攝）

死亡距離青春年少似乎很遠，卻是隨時可能遇到的人生課題，雲林縣褒忠國中放映紀錄片《那個靜默的陽光午後》，藉由大體老師啟思生命的意義及親情的修補，導演陳志漢並受邀和學生座談，希望大家把握和親人相處的分分秒秒，努力溝通，不要等到生命枯竭才懊悔。

豐泰文教基金會支持褒忠國中生命教育課程，校方為了讓學生珍惜生命與親情，播放《那個靜默的陽光午後》，邀請學區內其他小學一同加入，也開放社區居民觀看，校長陳昭龍希望將有限資源發揮最大作用，把學校教育擴大為社區教育。

故事描述游泳教練林惠宗妻子成為大體老師，在等待被解剖的1年中，他每月從嘉義開車北上，到輔大醫學院看太太，報告他和孩子的生活狀況，解剖前最後一次探望，他再也壓抑不住，覺悟過去沒有把握機會或不懂表達的愧疚、遺憾、思念，都隨著淚水潰堤。女兒也驚覺家裡少了個人而失魂落魄，才發現好多話沒來得及向媽媽說，原本對父親有些怨懟，但隨著大體老師在解剖課的啟用，她開始思考生命的終點到底在哪裡？活著又是什麼意思？母親的離開，竟成了修補父女關係的機會。

沒有灑狗血煽情，只是市井小民的日常，呼應片名的靜默流暢，卻流露著一股濃得化不開的哀傷，連平常活躍頑皮的孩子都靜了下來，有人眼眶泛淚。

陳志漢分享拍攝初衷，強調死亡是每個人都會面臨的，所以只能坦然以對，但苦短的生命中，最重要的是及時珍惜和家人相處的時光，意見不同時就好好溝通，愛與思念，愧疚與感謝等情感，都要把握機會表達，才不會在彼此生命結束後留下一生遺憾。

(中時 )

影》台北市長驗票未翻盤！丁守中… 影》台南警公布開槍襲警男照片 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。