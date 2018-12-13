獨家》曼谷米其林星廚掌杓 baan泰式家常菜台北東區開賣

又有異國米其林星級主廚來台開店！只是，這回既不是義法餐廳，也不是日本料理，而是泰菜餐廳，而且是泰式家常菜！
在台北米其林一星餐廳、亞洲50大排名18的〈MUME〉主廚Richie林泉力邀與支持下，曼谷米其林一星、亞洲50大排名14的曼谷〈Le Du〉主廚Ton(泰文名Thitid Tassanakajoh），決在在台北開設在曼谷米其林指南中被推介的〈baan〉餐廳海外首家分店。開在台北市東區神旺飯店後巷的〈baan〉餐廳將於12月15日正式接受訂位，食饕或吃貨可以嘗到曼谷米其林 摘星餐廳名廚「家常菜」，比較看看與台灣坊間泰菜餐廳有何不同。
Ton大學念的是泰國最古老、有「泰國的台大」之稱的朱拉隆功大學商管學系，大學畢業後進了金融業工作，但3個月後就辭職，不顧家人強烈反對，跑到美國廚藝最高學座CIA學廚，並在美國多家米其林餐廳實習歷練。2013年Ton返回曼谷開〈Le Du〉餐廳，以當代精緻法菜廚藝詮釋泰國味，成為曼谷的潮餐廳。
2015年，16歲以前天天在家吃飯的Ton，懷念記憶中祖父母與在家幫傭的奶媽作菜的美好味道，再開〈baan〉餐廳，餐廳品牌名稱後面並加了「Thai Family Recipes」 幾個家，就是告訴世人，這是一家「泰式家常菜餐廳」，菜單上的所有菜餚都是照藉祖父母和奶媽的食譜烹調料理。所以，你也可以說，〈baan〉的菜就是「Ton家菜」。
2017年，〈Le Du〉在「亞洲最佳50餐廳」名列37，今（2018）則晉升到17名，並在曼谷米其林指南中得到一星，同時〈baan〉也名列必比登推薦。證明了Ton的手藝既能詮釋Fine Food，也能演繹家常味。事實上，與Ton同樣都是亞洲新銳主廚的〈MUME〉的主廚Richie，就是吃到了〈baan〉的菜後，強烈感受到那「貌似平凡中內蘊的非凡滋味」，所以決定與Ton合作在台北開設〈baan〉餐廳。
都說：味道總是老的好。這「老味道」與「好味道」，其實源於老一輩的料理人既不偷工、也不減料，本本份份的真實且誠懇的「演繹傳統，傳承經典」的態度。這道理就像，〈獅子頭〉的肉，若用工手工切剁碎，口感與石味絕對與用絞肉器絞出的不同，沒得比呀！
〈baan〉的菜，確實「看似平凡」，但味道層次豐富且立體分明，誠實地體現「泰國人在家吃飯的味道」，該怎麼做、就怎麼做，該用什麼食材醬料、就用什麼食材醬料，沒有妥協、也拒絕妥協。
〈baan〉的辛香料與醬汁，都是以手工、手搗、手捏、手撕處理，不用機器取代。即便一顆蒜頭都是手剝。廚師烹調料理菜餚時，該用甲猜的不以薑取代，該用打拋葉不會用九層塔替代，該用皺皮檸檬就不會用一般檸檬，該用泰式乾辣椒與泰國蝦米， 也不會用台灣乾貨取代。Ton甚至連「辣度」都不願妥協，只因「我們在家吃的就是這味道！」。
泰菜多元風味來自醬汁，在〈baan〉餐廳，每道菜式都有屬於自己的賦味提鮮醬汁，難能可貴的是舉凡各色咖哩醬、辣椒膏、甜雞醬、梅子醬、海鮮醬、河粉醬，以及泰麵醬與沙嗲醬等，都是廚師用辛香料從零開始製作，不是料料包、也不是罐頭，這樣的「全自製」，自然也使得菜餚與坊間一般泰菜餐廳截然不同。
〈baan〉泰式家常菜餐廳試營運期間僅供應晚餐，菜單除可單點，並有合菜套餐：4人、6道菜3580元、6人合菜、8道菜5280元，8人合菜、12道菜6980元。這價位與市場現有泰菜餐廳相較，確實有點高，但想想，時間與人力就是成本，不是嗎？ 何況，這餐廳的裝潢設計、用餐氛圍，以及菜餚的味道，就是與均間泰菜餐廳不一樣，不一樣就是不一樣！我沒有在菜色上多做描述，因為，用料太多、工序太繁複細膩了，食饕吃貨只能自己體會。
(工商 )