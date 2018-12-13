獨家》曼谷米其林星廚掌杓 baan泰式家常菜台北東區開賣

2018年12月13日 10:26 工商 姚舜

用蠔油、魚露、醬油、白芝麻先醃漬隔夜，第二天再炸製的〈脆炸豬肉條〉，製，堪稱「時尚版泰式Street Food」，既下飯、也下酒。（圖／姚舜）

在〈baan〉吃到的〈金錢蝦餅〉，模樣像個迷你甜甜圈，內餡除了手工剁的鮮蝦外，還有豬肉與增香的豬油，吃食時可以沾特製梅醬提味。（圖／姚舜）

因為不想「迎合在地而妥協」，〈baan〉餐廳的〈青木瓜沙拉〉，除辛香料味道豐富且層次分明，而且辣得很帶勁。（圖／姚舜）

〈香茅拌松阪豬肉〉 的豬肉片先醃過，再與用以乾辣椒、紅蔥頭、羅旺子與椰糖調製的醬汁拌製，豬肉柔嫩中帶有淺淺韌度、非常美味。（圖／姚舜）

〈泰式酸辣滷肉〉是主廚Ton祖父的拿手菜，五花肉、里肌、帶軟骨的南排與待帶骨的子排外帶鴨蛋，用泰式辛香料加了中式醬油一起滷煮一個半到二小時成菜。（圖／姚舜）

〈baan〉菜單上的〈嘎拋牛肉〉是用真正泰式打拋葉炒製，不似台灣許多餐廳用的是九層塔。（圖／姚舜）

美牛柔嫩且甜、澳洲和牛香，所以〈baan〉的〈「嘎拋牛肉〉用了兩種牛肉炒製，讓口感與風味更加均衡。（圖／姚舜

〈baan〉餐廳的〈泰式炒河粉〉，在用爆香的泰式蝦米、菜脯與黃豆干合炒的河粉外層包了一層蛋皮，所以吃在口中還有蛋香。（圖／姚舜）

「埋伏」在蛋皮下的泰式炒河粉，炒得乾爽香鬆不油不膩，非常美味。（圖／姚舜）

用了羊膝與羊肩肉作的〈瑪莎曼羊排〉，瑪莎曼咖哩醬完全是廚藝團隊自製，不是用現成的罐頭製品，所以味道更立體分明。（圖／姚舜）

曼谷米其林一星餐廳〈Le Du〉主廚Ton（泰文名Thitid Tassanakajoh），在台灣米其林一星餐廳〈MUME〉主廚Richie主持下來台開設〈baan〉泰式家常菜餐廳。（圖／姚舜）

開在台北市東區神旺飯店後巷中的〈baan〉餐廳，裝潢設計有一點點南洋元素與一點點「亞洲式工業風」。（圖／姚舜）

跟許多時尚餐廳一樣，台北〈baan〉餐廳規畫有一吧台，客座可在小酌品酒。（圖／姚舜）

開在台北市東區巷弄內的〈baan〉餐廳，戶外院子設有座位，氣質與坊間其它泰菜餐廳大不同。（圖／姚舜）

〈baan〉的地下室規畫有一包廂，客人可在這裡聚餐或辦時尚泰菜趴。（圖／姚舜）

〈baan〉的包廂設計注重隱私，客人在此聚餐不會被干擾，也不會吵別人。（圖／姚舜）

〈baan〉地下室的大片牆上的佛頭像，是採類似「拓印」手法印在牆上，平和、優雅，是拍照打卡的好背景。（圖／姚舜）

又有異國米其林星級主廚來台開店！只是，這回既不是義法餐廳，也不是日本料理，而是泰菜餐廳，而且是泰式家常菜！

在台北米其林一星餐廳、亞洲50大排名18的〈MUME〉主廚Richie林泉力邀與支持下，曼谷米其林一星、亞洲50大排名14的曼谷〈Le Du〉主廚Ton(泰文名Thitid Tassanakajoh），決在在台北開設在曼谷米其林指南中被推介的〈baan〉餐廳海外首家分店。開在台北市東區神旺飯店後巷的〈baan〉餐廳將於12月15日正式接受訂位，食饕或吃貨可以嘗到曼谷米其林 摘星餐廳名廚「家常菜」，比較看看與台灣坊間泰菜餐廳有何不同。

Ton大學念的是泰國最古老、有「泰國的台大」之稱的朱拉隆功大學商管學系，大學畢業後進了金融業工作，但3個月後就辭職，不顧家人強烈反對，跑到美國廚藝最高學座CIA學廚，並在美國多家米其林餐廳實習歷練。2013年Ton返回曼谷開〈Le Du〉餐廳，以當代精緻法菜廚藝詮釋泰國味，成為曼谷的潮餐廳。

2015年，16歲以前天天在家吃飯的Ton，懷念記憶中祖父母與在家幫傭的奶媽作菜的美好味道，再開〈baan〉餐廳，餐廳品牌名稱後面並加了「Thai Family Recipes」 幾個家，就是告訴世人，這是一家「泰式家常菜餐廳」，菜單上的所有菜餚都是照藉祖父母和奶媽的食譜烹調料理。所以，你也可以說，〈baan〉的菜就是「Ton家菜」。

2017年，〈Le Du〉在「亞洲最佳50餐廳」名列37，今（2018）則晉升到17名，並在曼谷米其林指南中得到一星，同時〈baan〉也名列必比登推薦。證明了Ton的手藝既能詮釋Fine Food，也能演繹家常味。事實上，與Ton同樣都是亞洲新銳主廚的〈MUME〉的主廚Richie，就是吃到了〈baan〉的菜後，強烈感受到那「貌似平凡中內蘊的非凡滋味」，所以決定與Ton合作在台北開設〈baan〉餐廳。

都說：味道總是老的好。這「老味道」與「好味道」，其實源於老一輩的料理人既不偷工、也不減料，本本份份的真實且誠懇的「演繹傳統，傳承經典」的態度。這道理就像，〈獅子頭〉的肉，若用工手工切剁碎，口感與石味絕對與用絞肉器絞出的不同，沒得比呀！

〈baan〉的菜，確實「看似平凡」，但味道層次豐富且立體分明，誠實地體現「泰國人在家吃飯的味道」，該怎麼做、就怎麼做，該用什麼食材醬料、就用什麼食材醬料，沒有妥協、也拒絕妥協。

〈baan〉的辛香料與醬汁，都是以手工、手搗、手捏、手撕處理，不用機器取代。即便一顆蒜頭都是手剝。廚師烹調料理菜餚時，該用甲猜的不以薑取代，該用打拋葉不會用九層塔替代，該用皺皮檸檬就不會用一般檸檬，該用泰式乾辣椒與泰國蝦米， 也不會用台灣乾貨取代。Ton甚至連「辣度」都不願妥協，只因「我們在家吃的就是這味道！」。

泰菜多元風味來自醬汁，在〈baan〉餐廳，每道菜式都有屬於自己的賦味提鮮醬汁，難能可貴的是舉凡各色咖哩醬、辣椒膏、甜雞醬、梅子醬、海鮮醬、河粉醬，以及泰麵醬與沙嗲醬等，都是廚師用辛香料從零開始製作，不是料料包、也不是罐頭，這樣的「全自製」，自然也使得菜餚與坊間一般泰菜餐廳截然不同。

〈baan〉泰式家常菜餐廳試營運期間僅供應晚餐，菜單除可單點，並有合菜套餐：4人、6道菜3580元、6人合菜、8道菜5280元，8人合菜、12道菜6980元。這價位與市場現有泰菜餐廳相較，確實有點高，但想想，時間與人力就是成本，不是嗎？ 何況，這餐廳的裝潢設計、用餐氛圍，以及菜餚的味道，就是與均間泰菜餐廳不一樣，不一樣就是不一樣！我沒有在菜色上多做描述，因為，用料太多、工序太繁複細膩了，食饕吃貨只能自己體會。

(工商 )